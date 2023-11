Strage di Ustica, incontro con Bonifetti

Per la rassegna ‘I martedì dell’arte’, stasera dalle 21 al teatro Angel Dal Foco si terrà un incontro con Daria Bonifetti, presidente dell’Associazione Parenti delle Vittime della Strage di Ustica. Dialogherà con l’artista Giovanni Gaggia, con il vicesindaco Graziano Ilari, con lo storico dell’arte Leonardo Ragano e con l’assessore alla bellezza di Pesaro Daniele Vimini. Modererà la serata lo storico dell’arte Sefano Verri. L’iniziativa rientra in un percorso che porterà a ‘Pesaro 2024, Capitale Italiana della Cultura’, ideato da Giovanni Gaggia che coinvolgerà altri quattro comuni. "L’arte come la verità non si trova in superficie e la si deve cercare sul fondo". Così Daria Bonfietti chiude il lungo viaggio che da Bologna l’ha portata a Teshima, una remota isola del Giappone, per decenni discarica abusiva di rifiuti tossici, oggi sede della più importante triennale d’arte contemporanea giapponese.