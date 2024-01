Strage in galleria a Urbino: commemorate le vittime a un mese dalla tragedia

Fossombrone (Pesaro e Urbino), 27 gennaio 2024 – Con una toccante cerimonia (foto) davanti all’ingresso delle ambulanze del 118 all’ospedale di comunità di Fossombrone questa mattina sono state commemorate le quattro vittime della tragedia della galleria Ca’ Giulino, morte nello scontro con un pullman lo scorso 27 dicembre.

7 foto Un lungo sibilo delle sirene del 118, quattro ulivi e un cippo per non dimenticare il sacrificio di Stefano Sabbatini, Cinzia Mariott, Sokol Hoxha e Alberto Serfilippi.

Erano i tre componenti dell’equipaggio dell’ambulanza 1408, ossia l'autista soccorritore Stefano Sabbatini, l’infermiera Cinzia Mariott, il medico Sokol Hoxha e il paziente che stavano portando all’ospedale di Urbino, l’ottantenne Alberto Serfilippi, di Fossombrone.

Le rispettive comunità erano rappresentate dall'assessore regionale Francesco Baldelli, dal presidente della provincia Giuseppe Paolini, dalla direttrice della Ast Nadia Storti, dal sindaco del comune di Cagli Alberto Alessandri, dal sindaco di Montefelcino Osvaldo Pelagaggia, da quello di Acqualagna Luca Lisi e all'assessore Elisabetta Foschi in vece del sindaco Gambini per il Comune di Urbino. Fossombrone era rappresentata dal primo cittadino Massimo Berloni.

"Questa cerimonia - ha sottolineato il sindaco Berloni - è per Cinzia, mamma di Benedetta, infermiera, per Sokol, papà di un bimbo da solo quattro mesi, medico, per Stefano, padre di Sue Ellen, Valerio e Samuele, autista soccorritore, e per il caro Alberto, forsempronese di altri tempi. Il tempo trascorso da quel crudele 27 dicembre è stato scandito da momenti dolenti, talvolta desolanti, si fa molta fatica a non commuoversi anche solo a pronunciare i loro nomi. Nei confronti di queste persone la città, la comunità, ha un debito di riconoscenza”.

Per saldare anche solo in parte questo debito, nel prato antistante l’ingresso delle ambulanze sono stati piantati quattro olivi, uno per ciascuna delle vittime, e scoperto un cippo commemorativo. Il presidente della Provincia Paolini ha proposto di ripetere questo omaggio ogni anno il 27 di gennaio, che è il Giorno della Memoria, e ha ricordato come nella tradizione giudaico-cristiana l’ulivo sia il simbolo dell’eternità.

Alla commemorazione erano presenti familiari e parenti delle vittime, tra i quali, in particolare, i genitori e la compagna del dottor Hoxha, arrivati dall’Albania e dalla Germania.

Era presente anche la banda municipale Città di Fossombrone, che ha suonato l’inno di Mameli. I colleghi del 118 hanno salutato i colleghi con un prolungato squillo della sirena.