Strage galleria Urbino, grande commozione e dolore ai funerali di Alberto Serfilippi

Fossombrone (Pesaro), 2 gennaio 2024 – Stamattina alla chiesa parrocchiale di Sant’Antonio, a Fossombrone, si sono svolti i funerali di Alberto Serfilippi, il paziente 85enne che è stato una delle quattro vittime del tragico schianto sotto la galleria Ca’ Gulino, il 27 dicembre scorso.

Nonostante il freddo glaciale tipico delle mattinate forsempronesi, sono state molte le persone del quartiere Borgo Sant’Antonio (quello dell’ospedale) che hanno voluto dare l’ultimo saluto a “Berto” Serfilippi e al contempo manifestare la loro vicinanza e solidarietà alla famiglia.

Tra questi c’erano anche il presidente della Provincia Giuseppe Paolini, il vicesindaco di Fossombrone Michele Chiarabilli e una delegazione del 118 di Fossombrone.

Per le letture, la scelta di don Steven Carboni, parroco di Maria Ausiliatrice, è caduta su quelle che erano previste per la liturgia del 27 dicembre, festa di san Giovanni apostolo ed evangelista.

Dunque la prima lettera di san Giovanni: "Figlioli miei, quello che era da principio, quello che noi abbiamo udito, quello che abbiamo veduto con i nostri occhi, quello che contemplammo e che le nostre mani toccarono del Verbo della vita - la vita infatti si manifestò, noi l'abbiamo veduta e di ciò diamo testimonianza e vi annunciamo la vita eterna…”. Chiara la spiegazione di don Steven: "Come il Verbo si è manifestato in maniera tangibile agli apostoli, che poterono vederlo, sentirlo, toccarlo nella persona di Cristo, così è anche per i nostri cari. L’amore che ci lega o ci ha legato a loro ha per noi un peso e una concretezza su cui non ci possiamo sbagliare. E per un cristiano la presenza di Cristo non è meno concreta. Se abbiamo fede, è il corollario, dobbiamo anche credere fermamente alla risurrezione”. Alberto Serfilippi lascia la moglie Pierina, i figli Diego, Simone e Andrea, le affezionatissime nipoti Giada e Asia.