Strage in galleria a Urbino, sono morti per lo schianto. L’autopsia esclude fumo nei polmoni

Urbino, 30 dicembre 2023 – L’autopsia eseguita oggi sui corpi delle quattro vittime della strage in galleria di 4 giorni fa avrebbe escluso la morte per asfissia. Stefano Sabbatini, 59 anni, Cinzia Mariotti, 49, il dottor Sokol Hoxha, 41 anni del 118 di Fossombrone e il paziente che veniva trasportato in ambulanza Alberto Serfilippi di 85 anni, hanno avuto lesioni mortali dovute allo schianto contro il pullman. Dall’analisi dei polmoni, non sarebbero state trovate tracce di fumo.

Dall'alto a sinistra: Stefano Sabbatini, 59 anni, Cinzia Mariotti, 49, il dottor Sokol Hoxha, 41 anni del 118 e Alberto Serfilippi di 85 anni

Dunque, al momento dell’incendio dei mezzi, le quattro persone a bordo sarebbero state già senza vita. Per questo, non sono uscite subito dopo lo scontro. Una foto scattata da un ignoto automobilista che seguiva l’ambulanza, qualche minuto più tardi, riprende l’ambulanza ferma, non avvolta dalle fiamme, con le porte chiuse, mentre dalla corriera stavano già scendendo. Inoltre, l’autopsia eseguita oggi all’obitorio di Fano dall’equipe medica guidata dal dottor Mauro Pesaresi della medicina legale di Ancona, ha permesso di identificare tutte le vittime, un risultato altrimenti impossibile da ottenere.

La procura di Urbino, diretta dalla procuratrice facenti funzioni Irene Lilliu, indaga per omicidio stradale plurimo perché c’è stata un innegabile invasione di corsia da parte dell’ambulanza andando a schiantarsi contro il pullman della Canali bus con 47 persone, di cui 40 ragazzini in gita parrocchiale provenienti dall'Ascolano. Rimane da appurare perché il conducente dell’ambulanza, Stefano Sabbatini, abbia perso il controllo del mezzo. Si parla di malore o di eccesso di velocità. Il medico patologo ha prelevato degli organi dal corpo del conducente per stabilire, se sarà possibile, le sue condizioni al momento dello schianto. Intanto, la prucura ha affidato una serie di perizie, anche di tipo tecniche sull’ambulanza, per verificare lo stato di efficienza del mezzo seppur incendiatosi.