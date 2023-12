Strage in galleria, annullata la festa in piazza

La festa di Capodanno in piazza a Urbino è stata annullata. Città che ieri ha proclamato il lutto cittadino. La decisione, presa dall’Amministrazione comunale e dall’AssComm, l’associazione dei commercianti della città ducale. Un segno di vicinanza e di sensibilità dopo la tragedia che si è verificata mercoledì pomeriggio nella galleria che collega Urbino a Fermignano, dove tre operatori sanitari della Potes di Fossombrone e un paziente hanno perso la vita a bordo dell’ambulanza che si è scontrata con pullman. L’evento prevedeva l’animazione in diretta su Radio Studio Più e lo street food in centro.

"Quando avevamo lavorato all’idea del Capodanno con l’AssComm si era scelto di organizzare un evento in diretta su una radio nazionale, con la promozione dell’iniziativa in maniera quotidiana. Quindi Dj, canti e balli ad alto volume. Un’idea per festeggiare insieme - spiega l’assessore comunale con delega agli eventi Elisabetta Foschi -. Vista la gravissima tragedia che si è verificata, come Amministrazione comunale, non crediamo sia opportuno promuovere una festa in diretta nazionale quattro giorni dopo questo fatto. Quindi la decisione di annullarla, così come gli spot nazionali che sono stati riconvertiti in un messaggio di cordoglio espresso dalla città. La notizia dell’incidente a Urbino è stata ripresa dalla stampa nazionale e se ne parlerà ancora. Non sappiamo nemmeno quando saranno i funerali, ci sembrava quindi inopportuno e stonato proseguire con una campagna per l’evento di Capodanno, e relativi festeggiamenti pubblici, quando tutti sanno cosa è accaduto a Urbino. Ciò non toglie che chi ritenne di festeggiare lo possa fare. Ma l’amministrazione comunale, in queste circostanze, non può né promuovere né finanziare un’iniziativa come la si era pensata e organizzata mesi fa. Questo con tutto il rispetto per chi quell’evento, con noi, lo aveva organizzato; colgo l’occasione per ringraziare gli organizzatori, la radio e gli sponsor per la sensibilità dimostrata. Le attività sono libere di organizzare le loro serate, massimo rispetto per il lavoro di tutti senza però dimenticare che chi ha perso la vita l’ha persa in maniera drammatica, mentre svolgeva il proprio lavoro. Mi sembra doveroso che come Amministrazione si proceda in questo senso", conclude Foschi.

Tante le persone e i gestori di attività che concordano con la scelta del Comune, alcuni cittadini sui social hanno mosso dei dubbi sull’annullamento dell’evento già organizzato.

Francesco Pierucci