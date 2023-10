Strage nazifascista, domani la rievocazione. Quando a Ca’Mazzasette si fermò la morte

Eusebi

La casa dove un tempo c’era la sede della locale sezione del Partito Comunista di Ca’Mazzasette, è ancora lì, all’angolo della strada che introduce al paese. In questo luogo metafisico, vegliato dalla penombra turgida della torre Cotogna che come un simulacro sta sul colle vicino, a ricordare che il tempo passa ma non la storia, è ancora sospeso l’odore acre della morte e del sangue della strage nazifascista dell’1 novembre del ’43 che sarà possibile rivivere domani, grazie alla rievocazione animata organizzata dall’associazione nazionale combattenti e reduci sezione di Montelabbate presieduta da Antonella Terenzi. Soldati, mezzi, testimonianze, tutto aiuterà a ricostruire le ore l’eccidio che costò la vita a tre innocenti, dopo che il partigiano Erivo Ferri, e suo cugino Mario “el Maresciall“ presero e mitragliate i tedeschi che erano venuti a cercarlo nel dedalo di casupole, ammazzandone uno. I tedeschi e i fascisti circondarono il paese e scatenarono la rappresaglia.

Il verbale di dodici pagine redatto dalla Legione territoriale dei carabinieri di Ancona, compagnia di Urbino, il 3 novembre 1943, è drammatico: "...alle 13,30 i germanici (guidati da un traditore fascista, ndr) giunsero a bordo di un autocarro chiedendo del noto comunista Ferri Erivo. Dopo avere sparato alcuni colpi in aria, i militari si dispersero attorno all’abitato... Individuata l’abitazione del Ferri, sita al centro della frazione, vi si accostarono. Pare che il Ferri abbia opposto resistenza sbarrando la porta della sua casa e sparando da una finestra del piano elevato, con colpi di arma da fuoco non identificata. Da parte germanica si fece fuoco sull’abitazione del Ferri e un militare tedesco che si trovava sull’angolo della casa si abbatteva al suolo. Sul posto si è riscontrata una chiazza di sangue... Verso le ore 14 alcuni militari ripartivano con un autocarro e gli altri rimanevano nell’abitato...Verso le 15,30 giungevano (a Ca’ Mazzasette, ndr) con automezzi robusti contingenti di truppe germaniche che sparavano raffiche di fucile mitragliatore e lanciavano bombe a mano contro le case...".

Seminando morte: oltre a Pierino Bernardi di 19 anni, colpito alle spalle mentre stava scappando in località Casacce e il cui cadavere sarà ritrovato alcuni gironi dopo nel fosso, morirono, continua il verbale dei carabinieri, anche due donne: "Adele Cecchini di anni 62, zia del Ferri, e Assunta Guarandelli di 30 anni (mamma di due bambini che stava cercando di salvare dalla sparatoria, ndr), cercavano scampo nella fuga, ma furono colpite e uccise sulla soglia delle rispettive abitazioni. La prima (Adele Cecchini) ha riportato una ferita di colpo d’arma da fuoco in corrispondenza della regione mammellare destra penetrante in cavità. La seconda, Assunta Guarandelli, presenta una larga ferita al collo e al lato sinistro del viso... Successivamente i germanici facevano irruzione nella casa del Ferri ma pare che questi sarebbe riuscito a sottrarsi. Anche le altre case furono attentamente perquisite. Verso le ore 18 i militari tedeschi si allontanarono conducendo sul loro automezzo le sotto indicate persone...".

Ventotto per la precisione che poi riuscirono a tornare libere sia con l’aiuto del Podestà che del bombardamento alleato a Rimini che colpì le prigioni. Il referto continua: "...le case del villaggio risultano in varia misura danneggiate dalle bombe". Poi il saccheggio: tedeschi e fascisti razziarono tutto, perfino un maiale come denunciato dai residenti. In particolare dalla casa di Erivo Ferri sparirono "...una Fiat Topolino, lenzuola, un soprabito, un apparecchio radio, un paio di stivaloni e il corredo personale della figlia Beatrice... a casa di Mizio Perugini lire 2000 sono mancanti da un portafoglio e un chilo di lardo... da Antonio Rossi una bicicletta, cinque rotoli di panno e due chili di lardo... da casa di Alberto Politi un prosciutto, alcuni chili di pane e alcune oche...".