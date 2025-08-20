Stranieri, istruiti: chi sono gli ’adepti’ del Cigno

La percentuale dei melomani stranieri al Rof è sempre stata molto alta: circa il 50% del pubblico viene dall’estero. I paesi più assidui sono Francia, Germania, Regno Unito, Benelux, Svizzera, Giappone, Austria, Spagna, Usa; seguono Cina, Scandinavia, Russia, Israele, Australia, Canada. "È un pubblico con un’età media generalmente alta, come il loro livello di istruzione - racconta Adamo Lorenzetti, responsabile dell’associazione Amici del Rof -. Quasi tutti vengono da almeno dieci anni con religiosa fedeltà e si fermano minimo una settimana in cui vedono tutte le opere assistendo a più recite della stessa". Arrivano molto spesso in coppia, alcuni con la famiglia, oppure con gruppi di amici, tutti immensamente appassionati di Rossini: "Noi, essendo un festival monografico - aggiunge Lorenzetti -, mettiamo in scena opere di Rossini molto raffinate e di nicchia che non potrebbero vedere in nessun altro festival, come Zelmira, Maometto Secondo, Torvaldo e Dorliska".

Un’associazione, gli Amici del Rof, che nasce alla fine degli anni ‘90 e si consolida nel 2000 con circa 240 iscritti, tutti fedeli adepti della musica del Cigno. Gli associati, in cambio di una quota annuale, hanno diritto alla prelazione sull’acquisto dei biglietti rispetto al resto del pubblico, ai programmi di sala gratuiti, alla consegna in hotel dei biglietti e delle varie pubblicazioni ed infine all’invito alle cene dopo le ‘prime’. Quasi tutti vengono al Rof da almeno 15 anni e molti di loro si fermano l’intero periodo seguendo anche i concerti. Come Beverly e Steve Kleiman, che arrivano da Arlington, Massachusetts (Usa), coniugi molto appassionati che vengono da quasi 20 anni e rimangono tutto il periodo. Beverly, inoltre, si occupa dell’America Rossini Society, organizzazione volta a promuovere la musica di Rossini nel Nord America. Anche Molly Kelly e Celia Montgomery vengono dagli States, precisamente da Houston (Texas). Molly viene da più di 10 anni e recentemente si è aggiunta anche Celia, sua nipote. Rair Simonyan, invece, vive tra Mosca e Londra: viene con la moglie, la figlia ed un gruppo di amici ogni anno diversi. Michael Nakamaye, di Albuquerque (Nuovo Messico), è un americano di origine giapponese, grande appassionato di musica e ciclismo, così che durante il giorno approfitta delle nostre colline per pedalare e la sera va a sentire Rossini. Peter Vandamme e Philippe Thewissen, belgi, sono tra i più assidui sostenitori: amici da sempre, anche loro si fermano quasi sempre tutto il periodo. Infine Juana Herrera Marroquin, spagnola di Valencia è una grande appassionata di musica: viaggia sempre sola, gira moltissimi festival estivi e stagioni teatrali in inverno.

e.f.