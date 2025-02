Strapotere Vuelle, Cento spazzata via

Sella

76

CarpegnaProsciutto

97

SELLA : Devoe 14, Tamani 3, Ramponi ne, Tanfoglio 3, Berdini 4, Delfino 8, Moretti, Graziani, Davis IV 22, Benvenuti 17, Nobile 5. All. Di Paolantonio.

CARPEGNA PROSCIUTTO: Cornis, Petrovic 11, Maretto 6, Imbrò 7, De Laurentiis 10, King 10, Bucarelli 16, Lombardi 11, Zanotti 3, Ahmad 23. All. Leka.

Arbitri: Almerigogna, Martellosio, Pecorella.

Note - Parziali: 29-23,45-48, 59-74. Tiri liberi: Cento 14/22, Pesaro 21/26. Tiri da 3 punti: Cento 6/23, Pesaro 12/28. Rimbalzi: Cento 28, Pesaro 35. Fallo antisportivo a Davis.

Una dimostrazione di potenza. Inizio soft, al riposo davanti con un filo di gas, ripresa da dominatori, con Leka che non vuole infierire e chiede di fermare l’ultimo attacco che poteva valere quota 100... contro Cento. E’ la 13ª vittoria nelle ultime 15 partite e la risalita in classifica, complici le gare non disputate in questo 28° turno, si fa davvero imperiosa, con Pesaro quinta.

Lo scarico di adrenalina dopo l’impresa di Bologna è stato pesante. Lo dice l’impatto dei biancorossi sul parquet di Cento: dopo 2’ il tabellone scolpisce un inaspettato 12-2 a favore dei padroni di casa che partono a tambur battente contro una difesa un po’ troppo permissiva. Davis e Berdini lanciano la carica per la Sella, Maretto sblocca la Vuelle ma i padroni di casa spingono forte e sul -10 coach Leka ferma il treno locale, inserendo dopo il time-out Lombardi e De Laurentiis, che indossa una vistosa ginocchiera. Ma c’è, ed è già un sollievo. E’ proprio Lombardi a dare la sterzata ai suoi facendosi sentire sotto i tabelloni e Pesaro risale (20-14 al 7’). L’ingresso di Delfino, sul quale Leka ha montato una staffetta, non produce subito effetti, ci pensa il baby Tanfoglio a scagliare un’altra tripla che consente a Cento di chiudere avanti il 1° quarto. L’inizio del secondo vede i pesaresi sbagliare cinque tiri consecutivi ma è già incredibile aver preso 5 rimbalzi offensivi nella stessa azione. Comunque, la Vuelle non ha intenzione di rischiare lo scivolone e nel giro di 3’ arriva prima il pareggio con Petrovic (31-31) e poi il primo sorpasso grazie alla gran palla servita proprio dal serbo a Bucarelli in taglio (32-33 al 14’). Adesso è la formazione ospite a mettere pressione, Bucarelli sigla il massimo vantaggio dall’arco (40-46), poi ancora Davis, possente ma rapido, ricuce prima di rientrare negli spogliatoi. Lombardi, top scorer del 1° tempo, guadagna l’antisportivo di Davis, fallisce i due liberi ma sulla rimessa arriva la bomba di Ahmad che scalda la mano. E’ poi la tripla di un ispirato Petrovic a firmare il primo vantaggio in doppia cifra (47-58) al 24’. Il timeout del coach emiliano non ferma la corsa dei biancorossi, King intercetta e schiaccia il +16 (49-65). Si sblocca Delfino che guadagna un paio di falli e converte i liberi senza errori, ma Bucarelli sgancia un altro siluro, così che a fine terzo quarto il risultato appare già al sicuro. Delfino non vuole arrendersi e riduce ancora lo strappo, ma Bucarelli ha la mano bollente e con cinque punti di fila al 34’ chiude il conto (65-82). Il resto è accademia, coi tifosi pesaresi che cantano a squarciagola sul ’terrazzo’ della Baltur Arena.

Elisabetta Ferri