Strappa il telefonino alla moglie. Un 30enne arrestato per rapina

"Dammi subito il telefono, lo voglio immediatamente". Lui, trentenne marocchino, prima ha colpito la moglie, 27enne italiana, con un pugno e poi l’ha minacciata con un coltello prima di strapparle dalle mani il proprio cellulare e fuggire con la refurtiva. Ed è finito in manette per rapina.

E’ quanto avvenuto l’altra notte a Vallefoglia. Malgrado il dolore per il colpo subìto e la paura per quella lama puntata contro, la donna ha chiamato subito i soccorsi telefonando al 112 e mettendo i carabinieri sulle tracce del marito che se n’era andato di casa con il suo telefono.

Si è trattato di una violenta lite familiare che si è trasformata in rapina. Ed è questa la ragione per cui il 30enne è finito in manette e condotto in carcere a Villa Fastiggi dai carabinieri, in attesa dell’udienza di convalida che ci sarà domani in tribunale a Pesaro.

Non si conosce il motivo per cui l’uomo abbia voluto, con così tanta violenza, il cellulare della donna. Potrebbe essersi trattato di gelosia o un ossessivo desiderio di conoscere contatti, messaggi e telefonate della moglie.

Gli inquirenti stanno cercando di risalire al movente. Dopo averle sottratto il telefono l’uomo si è rapidamente allontanato da casa ma non è andato lontano. I carabinieri si sono messi immediatamente alla ricerca del 30enne e lo hanno rintracciato poco dopo, senza dargli il tempo di allontanarsi troppo da casa.

Antonella Marchionni