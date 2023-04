Strappo di Passaggi: "Forse, ultimo anno a Fano"

E se questo fosse l’ultimo anno del Festival Passaggi a Fano? Ipotesi non infondata, dato che la convenzione con il Comune è in scadenza e il suo direttore, Giovanni Belfiori, sembra già con piede fuori. A fargli guardare oltre le mura, sono state le ennesime critiche lette sui social a proposito del presunto marchio di sinistra del festival, che darebbe spazio solo a personaggi provenienti da quell’area ideologica. "Se fosse il primo anno ad uscire una critica del genere – il suo sfogo –, ci farei una risata sopra, ma sono undici anni che la storia si ripete. E dopo undici anni mi pongo una domanda: siamo noi che non riusciamo a spiegarci o c’è tanta gente che non capisce nulla di libri e di autori o c’è chi ne capisce ma alimenta strane polemiche?".

In particolare le critiche sarebbero rivolte alla presenza della giornalista Lucia Annunziata, dimenticando tutti gli altri ospiti dell’edizione 2023 del Festival (21-25 giugno): "Mario Giordano – si chiede Belfiori – unico ospite a tornare per la quarta volta a Fano, è di sinistra? Franco Cardini (uno dei grandi intellettuali europei, considerato da sempre riferimento dell’area di destra) è di sinistra? Pippo Inzaghi è di destra o di sinistra? E Nando dalla Chiesa?". E ancora: "Gianfranco Fini è di sinistra? Il vice direttore del Tg5 Francesco Vecchi è di sinistra? Abbiamo provato a invitare il ministro alla Famiglia Eugenia Roccella, la quale sarebbe venuta volentieri, se non fosse che nei giorni del festival sarà all’estero. Avevamo invitato anche Marcello Veneziani, già ospite di Passaggi nel 2017, che ha declinato perché impegnato; non vorrei, però, continuare a dividere gli ospiti in destra e sinistra in un festival di libri, perché significherebbe scendere a livelli di balordaggine assoluta".

"Trovo però stancante, dopo undici anni, e dopo che Fano ha avuto una straordinaria notorietà nazionale grazie a Passaggi – prosegue Belfiori – leggere ancora commenti del genere". E così la scadenza nel 2024 della convenzione con il Comune diventa l’occasione per riflettere sul fatto che i "matrimoni per forza non possono funzionare". "Non sappiamo se il Comune – commenta il direttore – rinnoverà l’accordo, ma a questo punto siamo disponibili a valutare fin da ora proposte da parte di altre realtà, sia nelle Marche sia in altre regioni, così da liberare Fano da questo ‘problema’ che è Passaggi Festival".

Un caloroso "Avanti Passaggi" arriva dall’assessore al Turismo Etienn Lucarelli: "Dopo 11 anni credo che a prescindere da tutto, la comunità fanese si ritrovi e si riconosca nel Festival. In tanti collaborano per la sua buona riuscita, dai giovani volontari alle attività economiche, dalle scuole alle associazioni, rendendola una manifestazione nata con la città e per la città. Una nuova convenzione che consideri questa crescita è necessaria per tutti".