“Strata Petrosa“. L’antica via del Foglia

Continua l’excursus sulla valle del Foglia tra caduta dell’impero romano d’Occidente e esordio del Medioevo. L’asse viario principale della vallata, in età romana come per tutto il Medioevo e ancora sino ai giorni nostri, risaliva dalla città di Pisaurum verso l’Appennino e si svolgeva sulla sinistra idrografica del fiume. Era una via minore che si staccava dalla Flaminia presumibilmente in località Santa Maria delle Fabbrecce (Pesaro).

Essa lambiva la villa rustica romana affiorata in località Campanara, toccava una seconda villa (?) presso la pieve di San Lorenzo in Strada (Plebs S. Laurentij in Vico Bulgarorum; o in Strata Petrosa), attraversava un agglomerato romano in località San Martino in Foglia e giungeva a Sestinum, nell’Appennino. Da Sestino la via, attraverso una deviazione, poteva raggiungere il valico di Viamaggio collegandosi alla via Ariminensis (Ariminum - Arretium). La Strata Petrosa che risaliva il corso del fiume Pisaurus era tagliata perpendicolarmente, a metà vallata, da un diverticolo della Flaminia. Quest’ultimo si staccava dalla città di Pitinum Mergens (Pole di Acqualagna), toccava Urbino, incrociava l’asse principale in località Schieti-Cotogna (il fondovalle) e lì attraversava il fiume per risalire verso Tavoleto, Montefiore Conca (Rimini) e raggiungeva la città di Ariminum.

L’intricato sistema micro-viario intervallivo fungeva da raccordo tra vallata del Metauro (via Flaminia) e vallata del Marecchia (via Ariminensis). I tracciati erano attivi nella protostoria come nell’età romana e, ancora, nel Medioevo. Questa viabilità, ancestrale, contribuì a condizionare la pianificazione insediativa della vallata in età romana e post-classica.

"Sacco, come fai a conoscere questi dati? Esistevi al tempo dei romani?". Certo che sì.

(puntata 290)

Daniele Sacco