Sanità pubblica a caro prezzo

Massimo Pandolfi
Sanità pubblica a caro prezzo
Pesaro
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Esplosione VeronaCarabinieri mortiFratelli Ramponi Sepolto dalla ghiaiaCimice asiaticaRiscaldamento 15 ottobre
Acquista il giornale
CronacaStrategie per dare risposte alle persone fragili
15 ott 2025
GIANFRANCO BERTINI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Pesaro
  3. Cronaca
  4. Strategie per dare risposte alle persone fragili

Strategie per dare risposte alle persone fragili

Prefettura, Servizio sociale e Polizia del Comune, Questura, Comando provinciale dei Carabinieri e della Guardia di Finanza oltre all’AST 1...

Prefettura, Servizio sociale e Polizia del Comune, Questura, Comando provinciale dei Carabinieri e della Guardia di Finanza oltre all’AST 1...

Prefettura, Servizio sociale e Polizia del Comune, Questura, Comando provinciale dei Carabinieri e della Guardia di Finanza oltre all’AST 1...

Prefettura, Servizio sociale e Polizia del Comune, Questura, Comando provinciale dei Carabinieri e della Guardia di Finanza oltre all’AST 1 hanno sottoscritto ieri mattina (foto) a Palazzo Ducale un Protocollo d’intesa "per la gestione, in forma coordinata, di segnalazioni relative a persone adulte e anziane in condizioni di grave marginalità". E’ il risultato finale e istituzionale del Nucleo di valutazione di emergenza socio-ambientale avviato dal Comune dal 2022. "Uno strumento fortemente voluto – ha sottolineato l’assessore comunale alle Politiche sociali Luca Pandolfi – che ci consentirà di gestire al meglio e in forma coordinata, le situazioni di grave disagio, marginalità o rischio emarginazione, segnalate sul territorio, rispettando i ruoli e le competenze di ciascun firmatario". La novità sta nelle procedure da seguire caso per caso, "armonizzando interventi e ruoli e attivando progettualità efficaci già esistenti ponendo sempre al centro la persona". Siamo fieri "di poter mettere in campo le migliori strategie - ha commentato l’assessore comunale alla Sicurezza Sara Mengucci – per dare risposte alle persone più fragili ed emarginate". Un grazie alle Forze dell’ordine e alla Prefettura "per il prezioso sostegno offerto in occasione della firma del Protocollo e per l’impegno quotidiano".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata