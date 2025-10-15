Strategie per dare risposte alle persone fragili

Prefettura, Servizio sociale e Polizia del Comune, Questura, Comando provinciale dei Carabinieri e della Guardia di Finanza oltre all’AST 1 hanno sottoscritto ieri mattina (foto) a Palazzo Ducale un Protocollo d’intesa "per la gestione, in forma coordinata, di segnalazioni relative a persone adulte e anziane in condizioni di grave marginalità". E’ il risultato finale e istituzionale del Nucleo di valutazione di emergenza socio-ambientale avviato dal Comune dal 2022. "Uno strumento fortemente voluto – ha sottolineato l’assessore comunale alle Politiche sociali Luca Pandolfi – che ci consentirà di gestire al meglio e in forma coordinata, le situazioni di grave disagio, marginalità o rischio emarginazione, segnalate sul territorio, rispettando i ruoli e le competenze di ciascun firmatario". La novità sta nelle procedure da seguire caso per caso, "armonizzando interventi e ruoli e attivando progettualità efficaci già esistenti ponendo sempre al centro la persona". Siamo fieri "di poter mettere in campo le migliori strategie - ha commentato l’assessore comunale alla Sicurezza Sara Mengucci – per dare risposte alle persone più fragili ed emarginate". Un grazie alle Forze dell’ordine e alla Prefettura "per il prezioso sostegno offerto in occasione della firma del Protocollo e per l’impegno quotidiano".