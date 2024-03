Strattonata per un falso incidente. Ragazza denuncia l’aggressore

"Ho querelato l’uomo che mi ha aggredito il giorno della festa della donna: mi ha preso per il braccio e mi ha scaraventato sul cofano della mia macchina dicendomi che dovevo solo pagare i danni di un tamponamento che in realtà non c’era stato". Eleonora Faletra, 38enne di Pesaro, racconta di essere stata vittima di una brutta avventura che tuttavia non l’ha intimorita e ora, anche grazie ai social, cerca testimoni che abbiano assistito al fatto. Ha presentato querela alla polizia municipale dopo essersi fatta medicare al pronto soccorso con prognosi di 7 giorni. Racconta: "Stavo guidando la mia auto sulla Statale in corrispondenza del distributore Eni, vicino alla trattoria Adriatica. Erano circa le 18,20 dell’8 marzo e stavo andando da mia mamma a portarle una torta mimosa per festeggiare – racconta Eleonora –. L’auto davanti a me ha inchiodato senza apparente motivo e io ho frenato in modo da evitare l’urto. Entrambi siamo scesi dall’auto e fin da subito quell’uomo si è dimostrato aggressivo. Ha urlato che dovevo riparargli i danni e che dovevo stare zitta. Io gli ho risposto che se i danni ci fossero stati lo avrei risarcito ma non c’erano perché le auto erano integre e il contatto non c’era stato. Lui ha scattato una foto al suo baule e poi un’altra alla mia targa ma non alla parte anteriore dove teoricamente si sarebbero dovuti notare i danni. Gli ho fatto notare che i danni non c’erano e a quel punto l’uomo ha aperto il baule e ha tirato tre cazzotti molto forti nel paraurti posteriore della sua macchina dicendo che anche se i danni non ci sono all’esterno questo non significa che la macchina non sia rotta internamente. Io gli ho detto che con quei cazzotti i danni se li era procurati davvero da solo e infatti, visto che l’urto non c’era stato, era impossibile che fossero stati causati dalla mia macchina".

Eleonora a quel punto ha chiesto all’uomo di poter fare delle foto, come aveva appena fatto lui, e ha chiuso il bagagliaio della sua auto. "E’ a quel punto che mi ha preso per il braccio sinistro e mi ha scaraventato sul cofano dicendomi ‘tu non devi fotografare un cxxxx, devi solo pagare i danni". Mi sono rimessa in piedi e ho chiamato i carabinieri che mi hanno detto di voler parlare con quell’uomo: a quel punto lui mi ha dato una manata sull’avambraccio destro, quello con cui tenevo il cellulare e mi ha fatto cadere il telefono a terra, rompendo il vetro e lo schermo. Sono risalita in macchina e ho iniziato a piangere mentre lui continuava a rimanere fuori dalla sua macchina, piegato verso il lato del passeggero dove era seduta una donna che è sempre rimasta a bordo senza mai scendere. La municipale è arrivata 20 minuti dopo e mi ha trovato in lacrime dentro la mia macchina. Sono poi arrivati anche mia madre e mio fratello, che sono riuscita ad avvisare grazie al bluetooth della mia macchina".