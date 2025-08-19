Stray Kids e l’anima italiana: "Così ho disegnato le superstar"

La sua arte e le sue idee sono ormai conosciute in tutto il mondo. E molti fan l’hanno scoperta direttamente dal palcoscenico dello stadio Olimpico di Roma, grazie agli Stray Kids. La fumettista illustratrice Sara Corelli, 27 anni, vive a Monte Cerignone ma le sue opere hanno conquistato ogni angolo del globo.

Sua la mano per la realizzazione di una parte del video finale dei fan, per il concerto live della k-pop band Stray Kids. "La richiesta mi è arrivata da alcuni organizzatori nazionali – racconta Sara – ho preparato un’animazione con gli animaletti mascotte di ogni singolo cantante. Hanno accettato la proposta e così qualche giorno fa, davanti a oltre 70mila persone, tutti fan dalla band da 11 milioni di stream ha visto le mie illustrazioni".

E naturalmente anche Bang Chan, Lee Know, Changbin, Han, Hyunjin, Felix, Seungmin e I.N i componenti della band coreana più amata del momento. "Un’emozione indescrivibile – continua Sara –. Ho studiato alle scuole superiori come geometra, ma disegno da quando sono piccola. Dopo anni e anni da autodidatta ho deciso di studiare fumetto a Rimini per un anno. Ho avuto tante passioni, a partire dai manga. Grazie agli Stray Kids mi sono concentrata di più a disegnare volti umani mantenendo uno stile “cartoon“, evolvendo così il mio stile".

Presto la Corelli sarà online con uno shop tutto suo. Le richieste di disegni e oggettistica varia (magliette, portachiavi, adesivi). "Ho tantissima richiesta – commenta Corelli – la mia pagina Instagram supera i 10mila follower, almeno duemila sono arrivati nelle ultime settimane dopo il concerto di Roma. E’ un momento molo bello e ho tante idee in testa, progetti. Vorrei specializzarmi in lavori personalizzati, tatuaggi, illustrazioni. E poi vorrei fare un viaggio in Oriente, in Giappone, Corea. Ampliare i miei orizzonti e le mie idee artistiche. Mi piacerebbe anche fare un libro tutto con la mia arte. Qualche contatto è già arrivato. Incrociamo le dita".

Rita Celli