Street food a Fiorenzuola: bando aperto

Ancora qualche giorno di tempo per partecipare all’avviso pubblico per l’assegnazione stagionale di un’area, per il biennio 2023-2024, a Fiorenzuola di Focara per somministrare alimenti e bevande su mezzo mobile attrezzato. Gli interessati possono presentare domanda entro le ore 13 del 19 aprile al Comune di Pesaro a mezzo Pec ([email protected]). È quanto previsto dal bando del Comune, emesso per "arricchire la proposta di servizi dello splendido borgo di Fiorenzuola di Focara, che da poco ha ottenuto il riconoscimento di “borgo ospite” da “I Borghi più belli d’Italia” e dare un’ulteriore risposta ai tanti visitatori che d’estate arrivano in questo luogo straordinario attirati della spiaggia, uno dei simboli del territorio e di Pesaro2024 e della natura del Parco San Bartolo", sottolinea Francesca Frenquellucci, assessora con delega alle Attività economiche.

Il bando è rivolto agli operatori commerciali in possesso di “autorizzazione itinerante”, muniti di mezzo idoneo allo street-food. Il vincitore del bando potrà svolgere la sua attività per un periodo massimo di 120 giorni in piazza Dante Alighieri.