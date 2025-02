Street food: aperto il bando per due attività

Street food mare e monti. Sono partiti i bandi del Comune di Pesaro per l’assegnazione a due attività di somministrazione con idoneo mezzo mobile attrezzato: una avrà come piazza Villa Ugolini, mentre l’altra sarà a Pesaro, in Calata Caio Duilio. "Sono provvedimenti – osserva l’assessore Frenquellucci – con cui valorizziamo i luoghi e i prodotti della tradizione pesarese". Per candidarsi i tempi sono diversi: per l’attività collocata a Villa Ugolini la domanda andrà presentata entro il 3 marzo, mentre per quanti si volessero candidare per la concessione posizionata in Calata Caio Duilio le domande dovranno pervenire entro le ore 13 del 22 marzo 2025.