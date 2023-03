Stregati dall’Africa "Noi con i bimbi etiopi tra lacrime e sorrisi È stato sconvolgente"

I fili fra Pesaro e Soddo sono stati riallacciati: passata l’emergenza della pandemia, gli studenti pesaresi sono tornati a viaggiare verso l’Etiopia: "Ormai è chiaro il senso di questo viaggio: inizialmente centrato sulla solidarietà, si è trasformato in un progetto educativo che fa emergere la parte migliore dei nostri ragazzi" dice il prof. Marco Signoretti, che ha organizzato oltre 20 spedizioni dal 2009 ad oggi e anche ora che è in pensione continua a spendersi per far fare quest’esperienza ai giovani. Abba Marcello apre ogni volta le porte della sua missione e della casa di accoglienza per i bambini di strada che grazie all’istruzione possono costruirsi un futuro.

Cinque di questi studenti, accompagnati dalla professoressa Claudia Ferrari del Mamiani, sono venuti a trovarci in redazione per raccontare come l’Africa li ha cambiati. "Il rapporto puro che si crea con le persone in assenza di internet e quindi dei cellulari mi ha colpito molto – dice Tatiana Romaniuc del Linguistico –. Alla fine i pensieri e i desideri dei ragazzi sono gli stessi in qualsiasi parte del mondo, è stato bello conoscersi senza pregiudizi e questa conoscenza è avvenuta ad un altro livello, più profondo. Perciò ora che sono tornata cerco di usare meno il telefonino". "Non c’era nessuno della mia classe, ero sola e mi sono buttata – racconta Aurora Crescentini dello Scientifico –. Mi sono sentita subito coinvolta dai bambini e dagli abitanti dei villaggi: la genuinità con cui le persone in Africa vivono la loro vita è sconvolgente, niente è scontato per loro". "Sono passati sei mesi ma l’esperienza è stata così forte che è come se fossi tornata ieri – ammette Alice Pagnini dello Scientifico -. A chi mi chiedeva com’è andata facevo fatica a rispondere, dire è andata bene è riduttivo. Ho avuto una visione della vita diversa, con tempi più lunghi, sorrisi spontanei, vedere che sono felici del poco che hanno ti spiazza. Anche se certe cose le sai, quando ci arrivi davanti è diverso, io piangevo continuamente". "Un’esperienza bella, dura e forte, ma anche contraddittoria – spiega Giacomo Gasparini del Linguistico – perché mi dispiaceva vedere allontanata la gente da noi. Mi resta nel cuore una scena dei bambini che corrono felici dietro agli aeroplanini di carta che gli costruivamo dopo la messa. Apprezzare le piccole cose, da noi non succede più". "Nessuno di noi si è sentito un estraneo in quei 15 giorni – racconta Matteo Agho, dell’Artistico -. Ci hanno accolti e fatto sentire parte delle loro vite. Anche parlando un inglese imperfetto ci siamo sempre capiti e mi ha colpito il fatto che da noi la scuola a volte è sentita come un peso mentre là poterci andare è considerato un privilegio. E poi hanno tanta energia rispetto a noi, non sono mai stanchi".

"Un’esperienza inenarrabile – conclude la prof. Ferrari – vedere sul posto quello che Abba Marcello ha fatto è un’altra storia dal sentirlo raccontare. Constatare che ha messo la scuola al centro del suo progetto mi commuove perché tra i banchi cresce un popolo. E sono tornata con una domanda: stiamo meglio noi o stanno meglio loro?". Elisabetta Ferri