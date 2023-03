Striscione al Mamiani "Il fascismo improprio? È incostituzionale"

"Il fascismo non è solo improprio, ma anche incostituzionale“. I ragazzi del liceo Mamiani fanno sentire la propria voce riguardo la collutazione avvenuta fuori il liceo Michelangiolo di Firenze, salito agli onori della cronaca nazionale come un “attacco squadrista“. A Firenze la polizia ha identificato sei militanti di Azione studentesca (di cui tre minorenni) recatisi fuori dal liceo fiorentino per distribuire volantini con lo slogan del movimento di destra. Per reazione, alcuni del Sum, il collettivo di sinistra dello stesso liceo, sono usciti per allontanarli. Alle reciproche offese, i “neri“ sono passati alle mani. I sei di Azione studentesca dovranno rispondere, intanto, di violenza privata. Al Mamiani verrà organizzato un confronto sull’accaduto.