Stroncato da infarto mentre balla. Amici sbigottiti: "Solare con tutti"

Amava ballare, Massimo Cecchini, 67 anni, ex tecnico di una azienda di Talacchio. E ora forse ancora di più, visto che si stava godendo la pensione raggiunta da pochi mesi. Lo ha fatto anche la sera di venerdì scorso, nel ristorante dancing ’La Vigna’, a Montecalvo, di cui era cliente abituale, e che dista pochissimi chilometri da casa sua. Ogni venerdì e sabato, era lì, a cena o dopocena, sempre in pista, soprattutto col liscio.

Ma alle 23 e 15 circa di venerdì, il suo cuore si è fermato. Lui si è accasciato ed è caduto a terra, all’improvviso. L’orchestra ha immediatamente smesso di suonare. E’ sceso il gelo in pista. Chi ballava vicino a lui e lo ha visto crollare, ha dato l’allarme. La titolare del ristorante, Annetta Giusti, si è precipitata da una stanza vicina e gli ha fatto un lungo massaggio cardiaco, poi è arrivata l’ambulanza chiamata da qualcuno dei presenti, ma non c’è stato nulla da fare. Il cuore non è mai ripartito, e ai sanitari alla fine non è restato che constatare il decesso. Con ogni probabilità per infarto.

Non risultava una persona cardiopatica, Cecchini: sposato, una figlia, sguardo sereno nelle foto di Facebook, mentre tiene in mano una bambina. E a chi lo conosceva non aveva mai raccontato di nessun malanno serio, né prima né ultimamente. Per questo la sua morte lascia tutti sbigottiti, a Montecalvo e nei dintorni.

"Io ero nell’altra stanza – racconta Annetta Giusti –, sentendo le grida mi sono precipitata. E siccome nel mio ristorante abbiamo anche la piscina, da 30 anni ho il brevetto da bagnino, grazie al quale so come si fa un massaggio cardiaco. Gliel’ho fatto a lungo, mi hanno aiutato anche un paio di ragazzi che erano vicino a me, ma purtroppo è stato tutto inutile". "Veniva qui tutti i venerdì e sabato – prosegue Annetta, ancora turbata per questa tragedia – era sempre con un gruppetto di amici, e l’altra sera almeno apparentemente non aveva mostrato nessun disagio, insomma pareva che stesse bene, come al solito".

Un’espressione solare negli occhi, sorridente nelle foto in cui appare, a volte coi famigliari. "Esattamente come era lui – dice Annetta – uno che amava scherzare, spesso".

Chi lo conosceva adesso e anche in passato lo ha frequentato a Montecalvo, dice che da giovane giocava il doppio a tennis, e che la scorsa estate l’ha passata a Riccione, in un campeggio, con la sua roulotte. Da giovane aveva fatto studi di farmacia, poi aveva lavorato a lungo alla Gamma, azienda di Talacchio specializzata nel trattamento dei pannelli, ante e vetri. "Una persona tonica – raccontava ieri un amico – andava spesso a camminare al mattino, per tenersi in forma".

L’ultimo saluto amici e parenti potranno darglielo oggi, alle ore 15, nella chiesa di Montecalvo in Foglia.

Alessandro Mazzanti