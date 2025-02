“Io, strozzato dalle maxi bollette e costretto a ricorrere al fido”

Pesaro, 15 febbraio 2025 – “La mia pensione questo mese se ne va tutta o quasi nelle bollette: assurdo”. Riccardo De Angelis, 63 anni, aveva appena assaporato la vita da (pre) pensionato, quando si è visto arrivare a casa una maxi bolletta che, assieme ad altre, lo costringeranno a ricorrere al fido

Riccardo, cosa è accaduto?

“Mi sono visto recapitare una bolletta del gas emessa da Hera, dell’importo di 702.30 euro, relativa ai consumi che vanno dal periodo 1 dicembre 2024-31 gennaio 2025. Non avevo mai ricevuto una bolletta così alta”

In due mesi ha consumato così tanto?

“Macché, non me lo spiego proprio. I consumi sono sempre gli stessi, ma il fatto è che sono aumentati i consumi. Uso il gas per il riscaldamento e per la cucina, come tutti”.

Che temperature tiene in casa?

“Tra 18,5 e 19 gradi al massimo. Cerchiamo di stare più attenti possibile, magari tenendoci addosso un maglione in più o una coperta. I termosifoni sono accesi quattro o cinque ore al giorno, di notte sempre spenti, le temperature sono al limite, superano raramente i diciannove gradi. Ma non è tutto”.

Cos’altro c’è?

“Assieme alla maxi bolletta del gas, è arrivata anche quella della luce, emessa sempre da Hera e sempre relativa allo stesso periodo, per un importo di 191,76 euro. In totale fanno 912 euro, una enormità”.

Anche per la luce ha notato aumenti?

“Sì, anche per la luce, ma non facciamo nulla di particolare. E sto aspettando la bolletta dell’acqua: nel mese di dicembre, quando ci sono state le proteste, ne ho pagato una di 378 euro”.

Come fa a pagare?

“O mangio o pago le bollette: devo attingere dal fido. Non ho solo le bollette da pagare, devo mandare avanti la famiglia, devo mangiare”.

Il vestire?

“E’ passato in secondo piano”.

La pensione non le basta?

“No, o pago le bollette o vivo, una delle due faccio una cosa o faccio l’altra. Ho pure un mutuo sulla casa”.

Ma che mestiere faceva?

“L’impiegato in banca”.

Scusi, mica male...

“Esatto. Ma togliete 1200 euro di bollette da una pensione e vi rendete conto cosa resta. Io non so come facciano gli altri, chi guadagna meno di me, ad esempio. Siamo in quattro, io, mia moglie e due figli, una famiglia normale con due stipendi. Mia moglie lavora, ma quando hai pagato tutto resta poco o niente. Dobbiamo mantenere anche l’auto. Non riesco a capire come fa la gente in generale a pagare queste cifre, che sono enormi. Ma c’è un altro aspetto che mi fa arrabbiare”.

Quale?

“Le imposte e in particolare l’Iva che sulle mie bollette ultime è pari a 192 euro. E’ palese: più alte sono le bollette, più lo Stato incassa. Dicono che il Governo non aumenta le tasse e invece la realtà è ben diversa, a pagare è sempre il consumatore”.

Pentito di essere andato in pensione?

“No, assolutamente, non è stata una scelta sbagliata, ma è sbagliato il sistema. Tre anni fa pagavo un terzo di quello che pago adesso, i conti non tornano”

Adesso cosa farà?

“Con questi non c’è niente da fare, non farò ricorso, non mi resta che denunciare pubblicamente e sperare che altra gente alzi la voce come me. Qui bisogna pagare e basta altrimenti staccano tutto. Intanto questo messo mi tocca prendere soldi dal fido: o pago le bollette o mangio le sedie, io e la mia famiglia”

Tornerà a lavorare?

“No. Ho dato, ho quarant’anni di contributi, non me la sento più di lavorare: Merito riposo. Soprattutto meriterei un po’ di tranquillità, non certe bollette da incubo”.