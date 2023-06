Strumenti in campo estetico, serve magazziniere-tecnico

Azienda che si occupa della fabbricazione di apparecchiature elettroniche per uso estetico, è in cerca di un magazziniere con competenze elettroniche ed elettrotecniche, che abbia preferibilmente esperienza pregressa nel settore.

Alla risorsa sono richieste ulteriori mansioni, come: che operi anche come addetto allo smontaggio e rimontaggio di tali apparecchiature elettroniche, che quindi sia in grado di riconoscerne i meccanismi e il funzionamento; che sia in grado di attuare piccoli interventi di manutenzione delle apparrecchiature elettroniche; che si occupi del ricevimento, scarico merci da fornitori e stoccaggio in magazzino; dell’imballaggio delle apparecchiature e dei prodotti su cartoni e su bancali per la spedizione.

Il contratto proposto è a tempo determinato trasformabile e Full-time.

Per candidarsi inviare curriculum a: [email protected]