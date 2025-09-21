Strutture psichiatriche, appello di Giovanetti: "Gli enti ci aiutino"

Una realtà non facile eppure con grandi potenzialità di crescita, ma che chiede un adeguamento del sostegno pubblico, fermo al 2014: è quella delle strutture psichiatriche e più nello specifico del Gruppo Atena, che ieri si è raccontato in un incontro pubblico a Urbino, con interventi dell’amministratore Ferruccio Giovanetti e di vari dirigenti.

"Noi gestiamo persone con malattia mentale dai minori agli adulti fino agli anziani, anche novantenni – ha esordito Giovanetti –. In questi anni, con varie strutture realizzate da zero, abbiamo dato un grosso supporto al servizio sanitario pubblico, ma anche ai privati cittadini. Nel tempo abbiamo trovato e formato tante figure apposite che si prendono cura e soprattutto mirano alla riabilitazione delle persone. Una riabilitazione vera, che passa per tante iniziative, dal laboratorio teatrale all’azienda agricola, dall’atelier alla ceramica.

Tutto ciò è stato costruito con investimenti nostri, senza alcun finanziamento pubblico, con rischi d’impresa, rischi che ci sono tuttora. Chiediamo ora all’ente pubblico che ci dia qualcosa in più a livello di rette regionali assegnate ai pazienti, rimaste al 2014. I costi di gestione e del personale si sono alzati molto. Noi gestiamo da 15 anni l’unica rems della regione Marche, riservata a persone che hanno commesso reati molto gravi ma che sono incompatibili con una reclusione carceraria ordinaria. E abbiamo una lista d’attesa di circa 18 persone. Chi non riesce ad accedere da noi, finisce o in carcere o in strutture psichiatriche normali togliendo posto a chi avrebbe bisogno di ricoveri brevi, o peggio ancora rimangono nelle famiglie. Chiediamo a chi governerà nei prossimi anni la nostra Regione di mettere in primo piano le esigenze di queste persone che passano dal futuro di strutture come le nostre".

Ha aggiunto la psichiatra Martina Forlani: "Il gruppo Atena è ormai famoso per accogliere pazienti che altrove sono considerati difficili. Questo non solo per noi è un valore aggiunto, ma anche una bella responsabilità di cui andiamo orgogliosi. Abbiamo due punti di forza. Il primo è il sistema di tante strutture diverse costruito negli anni: tutte le esigenze, le criticità o i miglioramenti possono trovare risposta e collocamento all’interno del gruppo. L’altro aspetto è la continua ricerca di aggiornamento, formazione e partecipazione a convegni, ricerche, progetti che ci fanno costantemente restare aggiornati su ogni novità nell’ambito psichiatrico.

gio. vol.