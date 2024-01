Strutture recettive prese d’assalto. Si attende l’ondata di turisti

Il telefono squilla a ripetizione, c’è chi vorrebbe prenotare last minute per godersi la Festa della Befana di Urbania ma niente da fare. Nelle strutture ricettive della città c’è il tutto esaurito già da settimane e chi vuole partecipare all’evento dovrà scegliere un hotel o un agriturismo nel circondario. "Le gente chiede informazioni e la richiesta è tantissima – spiega Matteo Traversa dell’Hotel Bramante –. Da noi vista la qualità della proposta e la vicinanza al centro siamo al completo già da più di un mese". Anche agriturismi e Bed & Breakfast fanno registrare il pienone. Fortunatamente tra i più cari amici della Befana ci sono i camperisti e molti dei partecipanti alla festa arriveranno su "case a quattro ruote", con sosta predisposta nei punti di ritrovo attrezzati nelle immediate vicinanze della città. Anche in ristoranti e osterie ci si contende gli ultimi posti a disposizione: "Per noi questo appuntamento è molto importante – commenta Matteo Pistola dell’enoteca Vin Italy – perché ogni anno si crea un bell’afflusso di turisti. I successi delle precedenti edizioni fanno sì che la gente torni sempre di buon grado, creando anche clienti ormai fidelizzati. Noi cerchiamo di garantire un servizio di accoglienza sempre più ricercato e attento, mettendo in risalto i prodotti tipici del territorio. Per questo non possiamo che ringraziare la Pro Loco e tutti i volontari che con impegno e passione portano avanti questo evento".

Per i visitatori, oltre alla proposta dei ristoranti locali, sarà attivo anche il RistoBefana, tensostruttura dove assaggiare la cucina locale con prodotti a km0 che spaziano dal tartufo ai formaggi e carni del territorio. D’obbligo il crostolo durantino, con forma simile alla piadina ma molto più ricco e gustoso, farcito con erbe, salumi e formaggi.