"Studentati: si accelerino i nuovi lavori"

Urbino capoluogo sostiene Erdis nella riqualificazione degli ex alberghi Piero della Francesca e Montefeltro e ora auspica che i lavori di conversione in studentato delle strutture partano il prima possibile. Richiamando la visione dell’architetto Giancarlo De Carlo, secondo cui gli studenti vanno "trattati come persone messe in condizione di sviluppare la loro individualità", l’associazione chiede che l’intervento sia portato avanti, in quanto utile sia all’Ateneo, sia alla città: "È un’operazione decisiva – dicono il presidente Giorgio Londei e il vicepresidente vicario Ferruccio Giovanetti –. Da un lato, il quartiere potrà beneficiare dell’intervento di rigenerazione urbana, dall’altro, sarà strategica per la nostra università. Auspichiamo che Erdis, titolare dell’importante cofinanziamento ministeriale – circa 8 milioni di euro complessivi – gestisca al meglio le risorse concesse e attui quanto prima il piano di investimenti. La sfida è importante e va affrontata con convinzione e, soprattutto, con il supporto di tutti gli attori istituzionali coinvolti. In ballo c’è anche la valorizzazione di un territorio, il nostro, che possa prospettare un futuro di prosperità e stabilità per i giovani di oggi e di domani".