Studente centrato sulle strisce. Donna travolta da un motorino

Giro di vite della Polizia locale per limitare la velocità all’interno dei quartieri. Ieri sono cominciati i controlli degli agenti nelle varie zona della città, coincisi però con due investimenti di pedoni, fortunatamente senza conseguenze gravi. Il primo si è verificato in via Mameli, nella mattinata. Qui un ragazzo che stava andando a scuola è stato investito sulle strisce pedonali da un ciclomotore condotto da una donna, riportando ferite lievi e tanto spavento.

Secondo episodio nella zona di Villa Fastiggi, in prossimità dell’incrocio con via In Sala. Qui una donna è stata investita da un motorino condotto da un anziano. La signora stava attraversando la strada non distante dalle strisce pedonali. Anche in questo caso ferite non gravi. I controlli della Polizia locale proseguiranno anche nei prossimi giorni.