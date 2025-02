Pesaro, studente colpito dalla finestra: controlli a tappeto al Campus

Pesaro, 3 febbraio 2025 – “Controlli a tappeto in tutti gli edifici del Campus. Da domani (oggi ndr.), i nostri tecnici verificheranno ogni struttura scolastica”.

Lo annuncia Marco Domenicucci, direttore generale della Provincia dopo che, sabato mattina, una finestra si è staccata dal primo piano dell’istituto Bramante Genga cadendo davanti all’ingresso e ferendo due studenti. Erano all’incirca le 8 del mattino, la campanella stava per suonare e gli studenti stavano entrando a scuola. “Ho sentito un rumore provenire dal piano di sopra – ha raccontato Nicola Fronzoni, 18 anni, uno dei due ragazzi feriti, per fortuna in modo non grave – istintivamente ho alzato lo sguardo e ho visto la finestra che cadeva. Poteva colpirmi in testa e in quel caso non sarei stato qui a raccontarla”.

Un episodio analogo era accaduto anche poco più di un anno fa, e in quel caso era stato colpito un motorino parcheggiato lungo la stessa traiettoria. “Una cosa del genere non deve più accadere – è stato il monito di Maurizio Fronzoni, padre di uno dei ragazzi feriti – e credo di parlare a nome di tutti i ragazzi che frequentano quell’istituto, non solo di mio figlio”.

Chiaro che l’episodio ha messo in allarme sia gli studenti che frequentano il Campus che i genitori. E questa mattina potrebbero esserci delle forme di protesta organizzate da parte degli studenti per scongiurare altri episodi e ottenere così finalmente una manutenzione che dia una sicurezza al momento assente in alcuni edifici del Campus evidentemente non danno.

“Interverremo subito – è la promessa di Giuseppe Paolini, presidente della Provincia di Pesaro e Urbino -. Mi scuso per quanto accaduto e sono disponibile a incontrare, qualora lo vogliano, i ragazzi rimasti coinvolti e i loro genitori”.

Due finestre cadute dallo stesso istituto in poco più di un anno. Per fortuna in nessuno dei due casi le conseguenze sono state gravi. E’ indispensabile garantire la sicurezza degli studenti ed evitare che simili episodi si ripresentino. “La Provincia vola con un’ala sola – commenta con rammarico il presidente Giuseppe Paolini –. Purtroppo, i tagli da parte dello Stato nei confronti degli enti locali sono continui. Si parla di 750mila euro per quest’anno e di altri 750mila per l’anno prossimo. Oltre a questo, dobbiamo prevedere, dal nostro bilancio, altri 3/400mila euro, per il rinnovo dei contratti dei dipendenti. Una disponibilità economica maggiore la otterremo dalla recente vendita dell’ex carcere. I soldi che arriveranno li utilizzeremo per il Campus, anche tutti se necessario”.

Giuseppe Paolini si riferisce alla recente vendita del complesso di via Bertozzini per oltre 1 milione di euro. Il ricavato dell’alienazione verrà diviso tra Comune di Pesaro e Provincia. Quest’ultima, infatti, detiene il 56 per cento della proprietà. Un’iniezione di liquidità che, secondo il proposito del presidente Paolini, potrebbe essere investito nella sicurezza del Campus, proprio sul fronte della sicurezza.