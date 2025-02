Studente protagonista al concorso di Sanremo

Dalle aule universitarie di Urbino a Casa Sanremo. Il giovane autore e attivista calabrese Raffaele Santoro, studente Uniurb in scienze dell’educazione, sarà tra i protagonisti sabato pomeriggio della premiazione del Concorso Letterario Wireless, che si terrà nella città dei fiori a Casa Sanremo, lo spazio dedicato alla stampa e alla comunicazione del Festival. Tutto ciò grazie al suo libro ‘DisordinatamenteMe’, un’autobiografia che racconta il suo percorso di vita tra difficoltà e impegno sociale. Santoro, 27 anni, originario di Tortora (Cosenza), si distingue per il suo impegno nel sociale e nella cultura. Fondatore di alcune realtà associative ed eventi, nel 2024 ha ricevuto un riconoscimento a Lagonegro per la sua attività contro la criminalità organizzata. Santoro sarà presente per raccontare la sua storia e il messaggio del suo

libro.

g. v.