Studenti a contatto con l’Alzheimer. L’esperienza e poi un’esposizione

Per celebrare i suoi 30 anni l’Associazione Alzheimer Marche ODV ha messo in campo una collaborazione con gli studenti della Scuola del Libro Liceo Artistico di Urbino per poter vedere la malattia da un altro punto di vista, più giovane e creativo. "Abbiamo coinvolto gli studenti - spiega Giovanna Moretti, membro del direttivo - invitandoli a degli incontri con i pazienti nelle strutture di Urbania, la casa di riposo Piccini Naretti, e a Piobbico, al centro Alzheimer il Maglificio, per dargli la possibilità di vedere con i loro occhi la malattia e la vecchiaia. Era importante per noi creare un ponte generazionale tra questi ragazzi e i nonni inserendo anche la parte della malattia che è una cosa che può capitare e non bisogna ignorarla. I ragazzi del Corso di Fotografia e Cinema sono stati preparati con degli incontri tenuti da personale formato sulla malattia di Alzheimer che hanno riportato sia il punto di vista del caregiver che della persona fragile.

Un argomento spigoloso e lontano per ragazzi di 16 e 17 anni ma che preso col giusto approccio ha destato interesse e curiosità. La testimonianza della presidente Sara Secondini ha riportato la sua storia come caregiver mentre l’intervento della psicologa Martina Bora ha spiegato l’Alzheimer attraverso immagini, esempi pratici e slides di approfondimento clinico.

I ragazzi sono stati coinvolti anche in una simulazione attraverso una specifica strumentazione con occhiali che riducono il campo visivo, cuffie per amplificare i suoni, guanti per rendere difficile la presa, tutto per capire cosa prova un fragile con malattia di Alzheimer facendo vivere loro in prima persona l’esperienza di un malato.

Gli studenti, sotto le direttive del professor Alessio Valeri, hanno quindi creato foto e video che ritraggono la malattia dal loro punto di vista e che andranno a comporre una mostra che verrà inaugurata il 31 maggio al castello Brancaleoni di Piobbico con un convegno sul tema.

Andrea Angelini