Studenti a lezione di cyberbullismo

Prosegue l’impegno della compagnia carabinieri di Fano guidata dal capitano Maximiliano Papale per trasmettere la ‘Cultura della Legalità’ ai ragazzi delle scuole. Questa mattina i militari terranno una ‘lezione’ all’istituto comprensivo ‘Gio’ Pomodoro’ di Terre Roveresche e Mondavio, che coinvolgerà i ragazzi della secondaria di primo grado e di quinta elementare. Nelle vesti di docenti ci saranno i comandanti delle stazioni di Terre e Mondavio, rispettivamente Antonio Meduri e Pasquale Castigliego. L’obiettivo è quello affrontare con i giovani i temi di attualità che spesso vedono coinvolti i ragazzi quali vittime indifese; come il bullismo, il cyberbullismo, la sicurezza stradale, i rischi della rete e gli effetti derivanti dall’assunzione di sostanze stupefacenti e dall’abuso di alcool. Grande attenzione sarà posta, in particolare, sul cyberbullismo, argomento di grande interesse da parte di una generazione molto più tecnologica delle precedenti, che verrà informata delle conseguenze, spesso gravi, sulla salute psicologica delle vittime, nonché sugli aspetti sanzionatori previsti dalla relativa normativa. Per i militari dell’Arma sarà anche l’occasione per illustrare ed evidenziare le principali attività che ogni giorno svolgono sul territorio, spiegando in che modo la ‘Benemerita’ persegue la cultura della legalità, soprattutto in via preventiva, e in particolar modo con il contatto diretto con le scuole, al fine di rafforzare sempre di più il sentimento di vicinanza tra l’Arma e i giovani. L’incontro sarà anche l’occasione per i carabinieri per rafforzare i costanti e proficui rapporti con dirigenti e docenti scolastici.

s.fr.