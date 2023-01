Studenti a Roma per la mostra dedicata alla Shoah

In occasione della giornata della Memoria le classi 5ªG e 5ªS del Liceo Scientifico Marconi e la 5ªF dell’Istituto Agrario Cecchi si sono recate a Roma, ospiti della comunità ebraica per l’inaugurazione della mostra "Shoah". A fare da guida agli studenti pesaresi Sami Modiano, un superstite dell’Olocausto italiano, sopravvissuto al campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau e attivo testimone della Shoah, insieme allo storico Marcello Pezzetti, uno dei massimi studiosi della Shoah. E’ seguito poi un altro momento significativo con il presidente dell’associzione ‘Vittime delle fosse Ardeatine’, Marco Trisciani, in visita al memoriale e alle prigioni di via Tasso.