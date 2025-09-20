Studenti, caos autobus: "Si arriva tardi in classe e al ritorno si resta a piedi"

Si scoperchia il vaso di Pandora. Dopo quasi una settimana dall’inizio del nuovo anno scolastico gli autobus continuano ad essere stipati. Ma non solo, oltre al problema per molti studenti di dover viaggiare stretti l’uno attaccato all’altro come sardine in scatola e addirittura di non riuscire a salire alle fermate per eccesso di calca, adesso si aggiunge anche quello della difficoltà a rispettare gli orari di entrata e di uscita dalla scuola. E’ da qualche anno che i viaggi per gli studenti, soprattutto lungo le linee 130 e 131 che collegano Gradara, Cattolica e Pesaro, sono faticosi a causa dell’affollamento eccessivo durante le corse. Ma quest’anno, secondo i genitori, si sta superando il limite. A farli scendere sul piede di guerra, il fatto che, nonostante le segnalazioni fatte anche negli anni passati dalle famiglie ad Adriabus, nulla è cambiato. Anche ieri, durante il viaggio di ritorno dal Campus gli autobus sono partiti strapieni e gli studenti lungo la linea non sono riusciti a salire alle fermate, mentre i ritardi accumulati durante l’andata hanno costretto ad entrare con decine di minuti di ritardo molti ragazzi che frequentano i vari istituti pesaresi.

Sono circa una sessantina i genitori che si scambiano quotidianamente le informazioni sull’andamento dei viaggi e ogni giorno al quadro si aggiunge un nuovo problema. Per questo, sostengono che sia giunto il momento che le scuole, la società che gestisce il trasporto e i Comuni si siedano insieme attorno ad un tavolo per trovare una soluzione alle molteplici criticità. Che hanno natura diversa e pertanto richiedono, per essere risolte, una visione d’insieme. Da una parte, dicono le famiglie, è evidente che serve un aumento del numero degli autobus in circolazione visto l’affollamento di ogni corsa. Dall’altra, si apre il problema degli orari di inizio e di fine delle lezioni che, secondo il loro parere, dovrebbero a questo punto essere rivisti per consentire agli studenti di arrivare in orario a scuola e di riuscire a prendere i mezzi di trasporto all’uscita. Tant’è che nelle scuole di Pesaro, dal liceo artistico Mengaroni agli istituti presenti al Campus vengono concessi ingressi posticipati e uscite anticipate per poter prendere l’autobus.

E ci sono anche situazioni particolari che meritano risposte. E’ il caso che racconta una mamma di Riccione. La figlia frequenta il terzo anno della classe Esabac del linguistico al Mamiami, un corso in cui dal triennio le lezioni il giovedì terminano alle 14. Peccato che l’ultimo autobus ci sia alle 13.45. "I ragazzi, circa un’ottantina sono a piedi, perché se escono in orario l’autobus non c’è – dice la mamma –. Ho pagato 468 euro per un servizio che non viene dato. L’alternativa per mia figlia è prendere un altro bus, andare in stazione e tornare a casa con il treno, oppure aspettare l’autobus successivo. Il risultato è il suo rientro alle 16. Questa non può essere la regola. Il servizio deve esserci".