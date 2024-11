Studenti che sognano di volare. Ecco i premiati dell’Aeronautica

A scuola di Aeronautica militare con la prospettiva di ottenere, in premio, la possibilità di frequentare, a titolo completamente gratuito, uno stage di volo su aliante presso il 202esimo Gruppo Volo del 60esimo Stormo di Guidonia, in provincia di Roma: a vincere sono stati i tre immortalati nella foto sopra. A Pesaro in 200 tra studenti e studentesse delle scuole superiori hanno avuto la possibilità di volare in formazione con l’aereo Siai U-208, con decollo dall’Aeroporto di Fano. In occasione della cerimonia di chiusura che si è svolta al 28° Reggimento “Pavia” dell’Esercito Italiano, è stato consegnato l’attestato di frequenza, utile all’acquisizione di un punteggio aggiuntivo valido per alcuni concorsi dell’Aeronautica Militare. Per l’Arma Azzurra questa attività, in giro per l’Italia, rappresenta un’opportunità per avvicinare le nuove generazioni alla cultura professionale e valoriale dell’Aeronautica Militare da sempre al servizio del Paese.