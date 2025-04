Studenti con disabilità. Ecco l’alleanza per aiutarli

Dalla parte degli studenti con disabilità. A fare squadra attorno ad alunni con bisogni educativi speciali, disturbi evolutivi o difficoltà relazionali legate allo spettro autistico sono 20 istituzioni scolastiche con sede a Pesaro, Gabicce Mare e nella bassa valle del Foglia (Montelabbate, Pian del Bruscolo). Della rete, nata nel 2012, con il nome di Comitato territoriale di inclusione, Cti, fa parte anche il Comune. Il Cti si attiva per rispondere a delle necessità specifiche come è stato lo sportello di orientamento e supporto alle famiglie con studenti autistici, ideato durante il Covid. "E’ stata un’assistenza alle famiglie che passava tanto dalla richiesta di aiuto – spiega la preside della Dante Alighieri, Alessandra Zacco – quanto dall’organizzazione di incontri svolti con persone qualificate, esperte dello spettro autistico che si interfacciavano con i genitori e gli insegnanti. E’ un ’esperienza che potremmo portare avanti. Il Cti, poi, in questi anni ha messo insieme un patrimonio tra tecnologia, computer, sussidi e libri che vengono dati in comodato d’uso alle scuole". Al patrimonio fatto di dispositivi compensativi utili alla didattica di sostegno "si somma quello fatto di prassi, metodi e binari burocratici utili da condividere e mettere in rete" osserva Raffaele Balzano, preside dell’Istituto Benelli dove in questi giorni c’è stata la prima riunione per la nomina del nuovo direttivo del Cti. Il nuovo Comitato di indirizzo, per i prossimi tre anni, sarà composto da Zacco; da Daniela Pasciuti dell’Istituto Pian del Bruscolo e da Balzano. Tra le altre cose il Cti cura il monitoraggio annuale sulla "qualità dell’inclusione" nelle scuole pesaresi, realizzato con il Centro documentazione e informazione handicap di Pesaro e il Comune. "L’indagine – testimonia l’assessore comunale Camilla Murgia – prevede la distribuzione di più di 2000 questionari compilati da dirigenti scolastici, docenti, educatori, alunni e famiglie e restituisce, anno per anno, la fotografia territoriale in termini di approccio alla disabilità e risoluzione dei problemi". Pur essendo una rete composta da istituzioni pubbliche, il Cti non riceve sostegni economici che non siano quelli attirati con campagne di autofinanziamento. "Devo riconoscere che a Pesaro c’è una sensibilità molto alta verso la fragilità e l’inclusione – testimonia Balzano –. Le risorse sono sempre risicate, ma devo dire che di risultati nel tempo li abbiamo ottenuti".

Solidea Vitali Rosati