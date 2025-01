Studenti della Carlo Bo fanno una visita alla S2 di Fermignano

Gli studenti dell’Università di Urbino alla scoperta della S2 di Fermignano. Le visite dell’Ateneo alle eccellenze del territorio hanno portato, a dicembre, gli iscritti al corso di Marketing e comunicazione per le aziende a contatto con la ditta, specializzata nella produzione di arredi personalizzati in legno e marmo di alta gamma, per una giornata di confronto e di scoperta degli impianti produttivi.

"La combinazione fra tradizione artigianale e continua innovazione è sempre stata il nostro riferimento – ha detto loro Giuseppe Rossi, direttore vendite, che li ha ricevuti assieme allo staff dirigenziale –. Particolare motivo di orgoglio è l’aver sempre investito in tecnologia a favore del territorio". La visita è stata favorita da Confindustria Pesaro Urbino, il cui responsabile dell’Ufficio rapporti internazionali, Francesco Guazzolini, ha accompagnato gli studenti.

"La S2 è un vanto per il territorio e questa è un’opportunità per i giovani che ambiranno a crescere nelle nostre aziende – ha detto –. Imprese e Università sono un fondamentale motore per la crescita e come Confindustria ci stiamo impegnando per rendere strutturali incontri come questo". L’iniziativa rientra fra le attività di Terza missione e ad accompagnare gli studenti c’era anche il prorettore Fabio Musso, che dice: "Occasioni come questa sono un momento importante per avvicinare sempre di più Università e imprese, con l’obiettivo di alimentare la contaminazione reciproca. Ringrazio S2 e la famiglia Sartori, che si sono messe a disposizione, e Confindustria".

