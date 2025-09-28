Studenti della Scuola del Libro fanno una stampa per Mattarella

Dopo la visita del ministro Valditara alla Scuola del Libro di Urbino, stavolta è la stessa Scuola che è andata a Napoli, ma non solo dal ministro, perché c’era anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L’occasione è stata l’inaugurazione dell’anno scolastico, che a livello nazionale quest’anno si è tenuta in un istituto napoletano, con alcune rappresentanze di scuole italiane che curavano degli stand con “buone pratiche“. Tra queste, un laboratorio di arte del libro allestito proprio dalla scuola di Urbino.

"Abbiamo portato con noi – spiegano gli studenti Virginia Spezi, Marco Basili, Nicole Guidi e Maite Giordano – un torchio, strumenti e lastre, carte e inchiostri per realizzare nei cinque giorni di permanenza un’opera editoriale sul tema “La scuola per tutti, la scuola ovunque“. Il libro che abbiamo realizzato si intitola “La mia scuola“ e contiene un racconto di Elisabetta Pierini e illustrazioni in incisione originale. Protagonista del racconto è un bambino africano che vuole frequentare la scuola appena aperta nella sua regione dalle suore missionarie e per farlo deve vincere la resistenza del padre e la paura per i pericoli che incombono nel lungo tragitto. Ma alla fine raggiungerà senza paura la sua scuola dove farà esperienze e conoscerà l’amicizia. Di fronte agli sguardi stupiti e meravigliati dei presenti, abbiamo stampato le illustrazioni incise nelle matrici calcografiche suscitando quella emozione che sempre si ripete nel vedere trasferirsi quasi per magia l’immagine grigia dalla lastra inchiostrata alla luce delle carte nelle pagine del libro".

Un’avventura coinvolgente per i ragazzi, accompagnati dai professori Andrea Passanisi e Felice Marchione: "Sono stati giorni appassionanti nella cornice di un grande evento-spettacolo trasmesso in una lunga diretta Rai e animato dalla presenza di testimoni e di noti attori e cantanti, tra cui Jovanotti, tutti chiamati a raccontare la propria esperienza formativa. Di questa indimenticabile esperienza, condivisa con studenti di altri cinque Istituti italiani (Monreale, Venezia, Salerno, Nuoro e Torino) scelti per rappresentare nel cortile dell’Istituto professionale “G. Rossini“ quelle prassi laboratoriali che rendono efficace e concreta l’esperienza scolastica, conserveremo tanti ricordi. E sicuramente il più caro è l’incontro cordiale e affettuoso con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al quale abbiamo donato oltre al libro anche una incisione che lo ritrae, a suo dire un’immagine che lo ringiovanisce".

gio. vol.