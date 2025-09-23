Studenti e prof al parco : "Noi contro il genocidio. E chi sta zitto è complice"

Prima mattina, anfiteatro Miralfiore pieno di persone e di bandiere della Pace: almeno 500. Sul prato, prima che il confronto pubblico abbia inizio, alcuni insegnanti stendono il monito di Maria Montessori: "Evitare i conflitti è opera della politica: costruire la pace è opera dell’educazione". A prendere posto sugli spalti sono stati soprattutto insegnanti, educatori e quegli studenti che hanno avuto il benestare dai propri genitori a saltare un giorno di scuola. ’Galeotto’ lo sciopero nazionale indetto dai sindacati di base quale protesta per "l’aggravarsi della situazione umanitaria nella Striscia di Gaza", ma a guardare i volti, ieri non è stata una mobilitazione di tesserati e nemmeno di ideologizzati. Ieri al Parco Miralfiore si è ritrovato chi è contro il genocidio del popolo palestinese. Nessuno, ieri, nel prendere il microfono ha diviso il mondo tra buoni e cattivi o ha fatto una lezione di geopolitica. La maggioranza ha manifestato per "non essere complice" con il prorpio silenzio della sistematica violazione dei diritti umani che a Gaza avviene inesorabilmente tutti i giorni.

"Nessuno è contro il popolo israeliano, ma lottiamo contro il genocidio del popolo palestinese", è l’estrema sintesi di quanti hanno sfilato in corteo da vari punti della città per poi confluire al Parco Miralfiore a Pesaro. L’adesione allo sciopero è stata molto alta da parte degli insegnanti. Hanno partecipato 80 docenti su 200 al Mamiani, la scuola più grande delle Marche e un buon 30% all’agrario Cecchi dove c’è stato un caso particolare che conferma il bisogno di pace condiviso a tutti i livelli. "Una docente ha chiesto di essere considerata in sciopero – osserva il preside Riccardo Rossini – e contemporaneamente ha chiesto l’autorizzazione ad entrare in classe perché i suoi studenti avevano il diritto di svolgere l’attività programmata". Se al Mengaroni hanno scioperato 30 docenti su 145, tra i ragazzi c’è chi è riuscito a trascinare un terzo della propria classe. "Siamo qui perché i nostri genitori hanno capito l’importanza di una manifestazione come quella di oggi – dicono in coro un gruppo di liceali 17enni del Mamiani –. Non è vero che è inutile. Tutt’altro. E’ giusto che i cittadini prendano posizione, partecipando attivamente alla vita politica. Restare in silenzio davanti alle barbarie vuol dire essere complici e non lo vogliamo essere. Anzi: a scuola bisognerebbe permettere agli insegnanti di coprire più ore di Educazione civica durante la quale affrontare temi di attualità. Noi del Mamiani siamo qui anche grazie ai nostri insegnanti che non hanno paura di portare in classe i titoli di giornale. Non è vero che parlando di attualità si corra il rischio di manipolare il senso critico e di plagiare le nostre menti: il confronto sull’attualità andrebbe affrontato con il contraddittorio e con molta preparazione storica, sociale, economica a monte. Per avere una opinione è necessario avere molti punti di vista. Crediamo che la vera sfida della scuola di oggi sia soprattutto questa. Senza Pace, le parole non hanno significato". Ottavia Giagnola, 18 anni, studentessa del Marconi, osserva: "Siamo in tanti, mi chiedo però perché non siamo tutti. E’ vero: ho perso un giorno di scuola, ma oggi ho fatto scuola di vita". Oltre allo scetticismo delle famiglie, c’è chi risente dell’assenza dei presidi: "Ci vuole unità perché in ballo ci sono i diritti umani".

Ad organizzare la manifestazione è stato il coordinamento provinciale docenti e corposo era ieri il gruppo dei maestri montessoriani di Pesaro e Urbino.

Solidea Vitali Rosati