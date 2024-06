Studenti ed ex del Conservatorio protagonisti di “Musica Nuova“

La musica contemporanea torna protagonista della seconda edizione della rassegna Musica Nuova, ideata nel 2023 dalla Scuola di Composizione del Conservatorio Rossini. Articolata in due appuntamenti, oggi e sabato 15 giugno, che si terranno nella Sala Bei della Provincia (ore 18), in questa seconda edizione Musica Nuova proporrà musiche composte da studenti, ex-studenti e docenti della Scuola di Composizione ed eseguite da studenti del Conservatorio Rossini. "I brani in programma – afferma Federico Agostinelli, referente della Scuola di Composizione e coordinatore del progetto – sono l’espressione diretta delle posizioni estetiche e del bagaglio tecnico dei loro autori". Nel concerto odierno al “classico“ pianoforte solistico, esplorato da Davide Moretti, Niccolò Giacomucci ed Elia Palazzi, si alternerà la formazione cameristica meno consueta del quartetto di sassofoni, con Due rituali di Tiziano De Felice e Il teatro dei burattini di Michael Fioretti, a cui si unirà la voce in Oboe sommerso di Maurizio Blanco su testo di Salvatore Quasimodo. Interpreti del primo appuntamento di Musica Nuova saranno gli studenti Tamar Tsiklauri Iberri (soprano), Gretha Mortellaro (sax soprano), Christian Summa (sax contralto), Stefano Luciani (sax tenore), Luca Chiarini (sax baritono), Niccolò Giacomucci ed Elia Palazzi (pianoforte). Ingresso su invito tramite piattaforma eventbrite.it entro le ore 13 di oggi.

ma. ri. to.