Studenti emiliani al museo "Arte della stampa"

Il Museo "Arte della stampa" (Via Podgora, 10) nell’arco di tre giorni, è stato recentemente visitato da 150 alunni della scuola media "Bazzano Monteveglio", in provincia di Bologna, accompagnati dai loro insegnanti. Giorgio Montaccini (foto), fondatore e titolare del museo, dopo aver ricordato la sua famiglia di tipografi con timoniere l’indimenticabile nonno Ermolao, ha raccontato il suggestivo cammino della stampa iniziato da Gutenberg per poi descrivere e dimostrare la funzionalità delle eccezionali macchine meccaniche dal formato 70x100 alla minuscola pedalina. Montaccini successivamente ha dato spazio al dibattito, alle domande, per approfondire le conoscenze e stimolare l’interesse per la ricerca. Al termine dei vari incontri tutti i partecipanti hanno ricevuto una citazione del 1900, stampata al momento, sul piacere e il valore del lavoro nonché un attestato di presenza nominativo. Nel contempo non sono mancate alcune visite di cortesia e di plauso. Il vice sindaco Daniele Vimini ha espresso sentimenti di gratitudine anche nella prospettiva dell’imminente progetto di Pesaro capitale della cultura 2024. Attualmente è in corso la programmazione delle visite guidate per la "Primavera della stampa".

l. d.