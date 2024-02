Studenti in campo. In 200 da tutta Italia. Ecco la sfida in latino

Conto alla rovescia per la seconda edizione del Certamen latinum "L’Idolino": la competizione di traduzione dal latino riservata agli studenti iscritti al triennio dei licei classici e scientifici di tutta Italia si terrà domani, dalle ore 10 alle 13, negli spazi del Campus scolastico di via Nanterre. A dare corpo alla gara sono state quattro insegnanti del liceo scientifico Marconi spinte dal sostegno della famiglia Berdini.

Il certamen è intitolato alla scultura romana ritrovata a Pesaro nel 1530, ma è dedicato alla memoria di Clementina Berdini, farmacista, persona stimata in città, già studentessa del Marconi, scomparsa prematuramente, nel 2021, all’età di 51 anni. A volerlo, in nome della figlia, è stata Maria Clementina Colangelo in Berdini aiutata, in questo, dall’avvocato Angelo Piscopiello. "La novità della seconda edizione – spiegano le professoresse Elena Del Prete, Francesca Gasperini, Anna Sanchini e Federica Iacomucci – è l’allargamento della prova a tutto il territorio nazionale. E’ un ampliamento spinto anche dal preside Luca Testa e che ha avuto, in effetti, un ottimo riscontro, visto il boom di adesioni riscontrato". Di successo si può proprio parlare poiché "accoglieremo in città 200 studenti, metà del classico e metà dello scientifico" confermano soddisfatte le docenti. I candidati provengono da tutta Italia: "Curioso che avremo da Milano – dice Sanchini – candidati provenienti da entrambi i licei: sia dal classico Beccaria che dallo scientifico Volta...". Agli studenti vincitori verrà assegnato un premio in denaro, "pari a 500 euro per il primo classificato – osserva Gasperini – 300 euro per il secondo e 200 euro per il terzo". "Avremo un doppio binario – osserva Iacomucci –: una versione per i classici e una versione per gli scientifici e quindi grazie alla famiglia Berdini avremo un doppio podio con premi doppi". "Crediamo che la partecipazione dipenda dalla valorizzazione dei percorsi di studio. La correzione terrà conto oltre che della correttezza grammaticale e delle scelte stilistiche anche della miglior resa in italiano. Ci affiancheranno due ricercatori dell’Università di Urbino, Giampaolo Galvani e Giorgia Bandini. Sull’adesione ha inciso la gratuità dell’accoglienza: dare ospitalità ad un accompagnatore dello studente, spesso minore, è stato particolarmente gradito dalle famiglie. Ciò è stato possibile perché al nostro fianco sono la Fondazione Carisp e Pesaro Capitale della cultura".

Solidea Vitali Rosati