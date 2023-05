Studenti liceali e la poesia militante

Gli studenti della 2ª A del Liceo Linguistico Raffaello di Urbino hanno concluso in questi giorni un percorso dedicato alla poesia contemporanea, curato dalla prof Natalina Santina Gioffreda. Un lavoro dedicato alla poesia come elaborazione delle proprie esperienze e vissuto, creando testi e immagini che loro stessi hanno montato. Le videopoesie realizzate sul tema del paesaggio sono state proiettate a Pesaro sotto il loggiato di piazza del Popolo per “Il pane e le rose“.

I ragazzi hanno poi fatto esperienza della poesia che si scrive oggi, leggendo insieme alla loro docente una raccolta di prose della poeta di Fano Franca Mancinelli, “Libretto di transito“. Hanno incontrato l’autrice, premiata per il suo ultimo libro, “Tutti gli occhi che ho aperto“, nell’Aula magna del loro liceo, e si sono confrontati con lei sull’esperienza della poesia come viaggio attraverso noi stessi e l’altro. "C’è un profondo scollamento tra i programmi scolastici e la poesia contemporanea" ha affermato Franca Mancinelli "per questo è fondamentale per gli studenti potere incontrare i poeti che attraversano i nostri giorni. La poesia continua a dare vita alla nostra antica madre lingua, sempre più impoverita e limitata dalle esigenze della comunicazione, del marketing, e di altre forze che non rispondono alla profondità del nostro essere umani". Per la Gioffreda "si è trattato di un’esperienza che vorremmo continuare, raccogliendo anche i testi dei ragazzi e dando loro la possibilità di approfondire con un laboratorio le possibilità creative che può avere la lingua".

t. m.