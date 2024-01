Studenti mai abbandonati, c’è l’aiuto psicologico

Facciamo una prova. Torniamo con la mente agli anni degli studi. Quante volte abbiamo sentito il bisogno di parlare con qualcuno in grado di ascoltarci, oltre il confine della famiglia o degli amici? Almeno una sicuramente. L’Università di Urbino ha istituito uno sportello psicologico, grazie alla professionalità della dottoressa Chiara Angione. Dal 2017 UniUrb è tra le poche e prime realtà universitarie a offrire questo servizio che è aperto anche al personale dell’Ateneo e ai docenti. Siamo stati nello studio della dottoressa Angione per capirne di più.

"Il servizio rappresenta il risultato delle azioni positive del Cug, il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità. Questo lavora per valorizzare le differenze di genere, di contrastare qualsiasi tipo di discriminazione, assicurando un ambiente ispirato al benessere organizzativo e alla non violenza. Proprio in riferimento a questi principi, che prende corpo il “codice di condotta per la prevenzione del mobbing, delle molestie morali e sessuali“, ai sensi del quale è stato istituito lo sportello di ascolto e la figura del consigliere di fiducia. Entrambi i servizi sono mirati rispettivamente alla tutela psicologica e legale delle persone che subiscono situazioni di mobbing, discriminazioni e molestie di tipo morale e sessuale in ambito universitario. L’obiettivo è quello di offrire un punto di riferimento, un posto sicuro dove poter parlare di situazioni che si percepiscono come dannose o irrispettose per la persona che creano un disagio psicologico correlato all’attività di studio, di ricerca e di lavoro".

Perché si viene da lei?

"La riservatezza è la condizione base per garantire la possibilità di espressione rispetto alla delicatezza dei temi affrontati. Nella maggior parte dei casi i ragazzi chiedono un confronto, la possibilità di essere ascoltati da un professionista che li sappia accogliere, far ragionare ed emozionarsi rispetto a delle tematiche legate ad un disagio e una sofferenza interna. Il contesto universitario rappresenta una fase decisiva del processo di formazione sia professionale, sia personale: un periodo in cui possono sorgere conflitti interpersonali, problemi di gestione di rapporti con studenti o docenti, oltre che riaffiorare di problematiche personali rispetto all’affermazione del sé e ad eventi traumatici passati".

Il percorso può durare fino a 5 incontri ma nessuno viene lasciato solo, come funziona?

"La richiesta di un appuntamento può avvenire via e-mail o via telefono, il tutto accendo al sito di UniUrb (www.uniurb.it/ateneo/utilita/servizi-alla-persona/sportelloascolto). Gli incontri si possono svolgere in modalità online oppure in presenza a Palazzo Veterani nella stanza appositamente adibita al di fuori dell’orario d’ufficio".

L’Università di Urbino è tra le prime ad aver attivato questo servizio, quante persone si rivolgono a lei?

"L’Università di Urbino è uno fra i pochi Atenei italiani che attualmente hanno attivato uno sportello di ascolto. Questo servizio è uno osservatorio privilegiato, un ricettore di problemi che concerne la relazione fra individuo e contesto, si lavora sulla qualità della consulenza. I numeri sono variabili, ma nel tempo ho visto un accrescere delle domande di aiuto e del numero di incontri effettuati, forse dovuto ad una maggiore consapevolezza e ad uno sdoganamento dei pregiudizi rivolti nel chiedere aiuto".

Il servizio è aperto anche ai docenti e al personale?

"Assolutamente sì, una delle funzioni dello sportello è quella di contribuire alla promozione di una cultura del benessere organizzativo. Dall’iniziale imbarazzo e diffidenza che caratterizzano il primo impatto con il servizio, la persona sperimenta il sollievo e il piacere di condividere emozioni, paure e timori di situazioni di vita che sembrano indicibili o insormontabili".

Quale consiglio si sente di dare?

"Non sottovalutate i campanelli di allarme e non avere paura, chiedere aiuto è un diritto ed un primo passo verso il cambiamento".

Francesco Pierucci