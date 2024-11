Studenti nelle piazze contro la violenza

La sensibilizzazione passa anche e soprattutto dalle scuole, e così, ieri, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, gli istituti di Urbino si sono attivati con varie iniziative. Dai più piccoli, con incontri, attività e letture nei plessi del Volponi Pascoli, agli adolescenti, con assemblee d’istituto a tema e altri eventi, gli studenti sono stati ovunque i protagonisti.

Principalmente in centro storico, in cui è stato proposto due volte il recital “L’amore crinato“, la prima delle quali, offerta dalla Consulta studentesca provinciale, a teatro, è stata dedicata proprio alle scuole. Dopo lo spettacolo, su impulso dell’Ufficio scolastico provinciale, il Liceo artistico si è esibito in un flash mob a tema, prima in piazza della Repubblica, poi in piazza Duca Federico, aperto dalla lettura di un monologo dell’attore Edoardo De Leo e proseguito con una coreografia che li ha infine portati ad alzare al cielo la scritta “L’amore non è violenza“. A chiudere la mattinata in piazza Duca Federico è stato un gruppo di alunni dell’Istituto Raffaello, che, accompagnato da vari cartelloni, ha proposto alcuni interventi e la lettura del monologo “State molto attenti a far piangere una donna“, di Roberto Benigni, e di un estratto della tragedia greca “Medea“ di Euripide.

n. p.