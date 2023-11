Studenti polacchi alla Scuola del Libro. Uno scambio nel nome dell’arte

Una settimana a Urbino, ospiti della Scuola del Libro. È l’esperienza di un nutrito gruppo di studenti e insegnanti polacchi del liceo artistico di Czestochowa. "Per sette giorni – spiega la dirigente urbinate Lucia Nonni – sono stati con noi nel contesto di un progetto Erasmus plus. L’accoglienza è stata calorosa e gli studenti polacchi hanno condiviso mattine e pomeriggi con i coetanei della classe VD di grafica, una “Cl@sse 2.0“, che sperimenta un approccio didattico innovativo attraverso l’esclusivo utilizzo di dispositivi digitali". Tante sono state le attività, dall’iniziale conoscenza passando per il lavoro condiviso in aula e nei laboratori, fino alle uscite sul territorio. Particolarmente coinvolgenti per i polacchi sono risultati la creazione di cartoline artistiche digitali e una trasferta all’ISIA per effettuare un workshop sul tema “Dalla bidimensionalità alla tridimensionalità della carta“. Non sono mancati approfondimenti sulla conoscenza della Storia dell’arte italiana, con focus sul Rinascimento, attraverso cui i ragazzi polacchi hanno risposto condividendo le prassi sul benessere mentale. Conclude Nonni: "si conferma quanto sia necessario promuovere tra i giovani le mobilità internazionali che consentono di affermare la propria identità in una realtà multiculturale".

g. v.