Pesaro, 22 febbraio 2019 - Spinelli a ricreazione. Ieri nel cortile della scuola due diciottenni e un minorenne mentre stavano fumando una canna prima di rientrare in classe sono stati colti sul fatto dalla pattuglia di poliziotti impegnati nei controlli antidroga. I cani poliziotto non hanno dovuto faticare molto a intercettare la provenienza raggiungendo i tre studenti, di lì a poco colti sul fatto. Identificati i tre, in possesso di hashish per assunzione personale sono stati segnalati in Prefettura.

La segnalazione amministrativa di assuntori avrà delle conseguenze immediate. Per esempio i titolari di patente saranno sottoposti a verifica, tramite analisi periodiche, della facoltà di guida. Le forze dell’ordine in accordo con Questura, Prefettura e tutte le scuole, nell’ambito di un’attività richiesta al livello interministeriale ogni due settimane verificano le scuole, fuori e dentro, in accordo con i presidi. Il dato nuovo riguarda come le forze dell’ordine siano arrivate a programmare gli ultimi due controlli avvenuti in queste tre settimane: il primo all’alberghiero Santa Marta e il secondo, ieri al Mengaroni. In pratica la Questura ha attivato le verifiche con i cani antidroga seguendo i messaggi ricevuti direttamente dagli studenti, tramite l’applicazione per lo smarthphone «You pol».