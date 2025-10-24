Studenti top d’Italia. Hoara ‘alfiere’ di Mattarella: "Il sogno? Fare il medico del pronto soccorso"

di Tiziana Petrelli"Non vedo l’ora di stringere la mano al presidente Mattarella: sarà un’emozione immensa", racconta con il sorriso e un pizzico d’incredulità Hoara Vaira, la studentessa fanese di 19 anni che oggi riceverà al Quirinale la Medaglia del presidente della Repubblica come Alfiere del Lavoro. È l’unica marchigiana tra i 25 migliori studenti d’Italia selezionati per il prestigioso riconoscimento conferito dalla Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro. Un titolo che premia il merito, la costanza e l’eccellenza di un percorso scolastico impeccabile: Hoara ha riportato la media del 10 in tutti e cinque gli anni del liceo Nolfi-Apolloni di Fano dove e si è diplomata lo scorso giugno con 100 e lode, “il rendimento più alto degli ultimi decenni”, come lo definisce con orgoglio il dirigente scolastico Samuele Giombi.

"Quando ho ricevuto la telefonata è stato un momento incredibile – racconta la ragazza, oggi studentessa di Medicina a Bologna –. Ero al computer a seguire una lezione, insieme a un’amica. All’inizio pensavo fosse uno scherzo, poi ho realizzato e mi sono emozionata tantissimo. Non potevo dirlo a nessuno, e tenerlo segreto per settimane è stata la parte più difficile". Appena appresa la notizia, madre e figlia sono partite insieme per scegliere l’abito per la cerimonia. "Ho optato per un tailleur blu e un paio di scarpe coi tacchi – confessa ridendo –. Non sono abituata a vestirmi così elegante, ma è un’occasione unica".

Il suo nome, raro e affascinante, ha una storia particolare: "I miei genitori erano innamorati del film Via col Vento, e Hoara è in realtà il cognome di Rossella, la protagonista. L’hanno trovato originale e hanno deciso di sceglierlo per me". Nata a Foggia il 15 marzo 2006 e trasferitasi a Fano da bambina, Hoara è cresciuta con un sogno ben preciso: "Vorrei diventare medico di pronto soccorso. È una professione difficile, ma mi attira proprio per questo: richiede prontezza, empatia e sangue freddo. È una scelta che sento profondamente mia". Frequenta il semestre filtro di Medicina e ammette con un sorriso di essere scaramantica: "Finché non sarò ufficialmente ammessa, preferisco non cantare vittoria". Nel tempo libero coltiva la passione per la lettura e il volontariato: "Ho insegnato italiano a persone straniere adulte, ed è stata un’esperienza bellissima. Non è facile imparare una nuova lingua da grandi, ma vedere i loro progressi mi ha riempito di gioia".

La madre, Magda, la segue con discrezione e orgoglio: "Il merito è tutto suo, anche se un grande grazie va alla scuola e ai docenti che l’hanno accompagnata. Quando ci ha comunicato la notizia eravamo emozionatissimi. È arrivata con un semplice messaggio, e da allora viviamo un sogno. Hoara è una ragazza riservata, non ama stare sotto i riflettori, ma questo riconoscimento è un premio alla serietà e all’impegno con cui ha sempre affrontato ogni cosa".

Dal liceo Nolfi-Apolloni, il dirigente Samuele Giombi commenta con soddisfazione: "La scuola esiste per questo: per aiutare i ragazzi a crescere e a dare il meglio di sé. Sapere che una nostra studentessa raggiunge un’eccellenza del genere significa che abbiamo onorato il nostro compito. Hoara ha sempre dimostrato senso del dovere, rispetto per gli altri e una dedizione rara. È un esempio per i suoi compagni e per tutti noi". Infine, la soddisfazione del sindaco Luca Serfilippi, che aveva già premiato Hoara lo scorso giugno tra le migliori studentesse fanesi: "È un riconoscimento che onora Fano e tutta la regione Marche. A Hoara e alla sua famiglia va il grazie della comunità".