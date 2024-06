Stupor circus accende la meraviglia

E’ ormai un appuntamento must dell’estate quello che si rinnova al Parco Miralfiore. Dal 27 giugno al 14 luglio torna infatti il Circo El Grito per la sesta edizione di Stupor Circus, festival internazionale del circo contemporaneo con un cartellone che prevede 36 appuntamenti per 11 spettacoli diversi. Dal 27 al 30 giugno l’apertura del Festival con "Cronache Circensi". Giacomo Costantini, pioniere dell’arte circense contemporanea in Italia, narra l’avvento di questo nuovo linguaggio attraverso virtuosismi circensi, magie, musiche dal vivo e atti poetici tratti dai suoi spettacoli. Ad accompagnarlo in pista ci saranno il giocoliere Humberto Kalambres e l’acrobata aerea Guenda Bournens. Dal 28 al 30 giugno nell’arena del parco si esibirà la Compagnia TrioCirc che presenta "Concrete 00".

Nei giorni 4 e 5 luglio tre proposte. La prima con "Officina oceanografica sentimentale" di Samovar, spettacolo poetico di spatole, rotelle e onde proposto in quattro repliche nel teatro roulotte. All’arena del parco spazio a "Quieto Parado" di Pietro Barilli. Poi Emanuela Belmonte, Genea Manenti, ValentinaMusolino/EmanuelaVitale, Le Radiose, danno vita allo chapiteau a "On Air!", voci e suoni della radio", canzoni in uno show che mette in sovrapposizione il mondo sonoro e quello visuale. Il 6 e 7 luglio di nuovo all’arena con "Mago per svago" di L’Abile Teatro con Simon Luca Barboni, Mirco Bruzzesi: è il racconto di un mago e del suo spettacolo, ma soprattutto racconto di un assistente e del suo desiderio di conquistare la scena. Negli stessi giorni allo chapiteau va in scena "Maiador" dove musica e danza tradizionali si fondono con l’acrobatica e la danza contemporanea. Nelle giornate 11, 12, 13 e 14 luglio Circo El Grito porta in open air "Il noto e l’ignoto". Negli stessi giorni ancora Circo El Grito protagonista all’arena con "Un amour en couleur", spettacolo basato sulla ricerca e sui colori essenziali dell’animo umano in un’epoca fredda e commerciale; un viaggio che rappresenta il ritorno alla purezza dell’infanzia. E ancora è in programma "DoppioZero" di Carpa Diem allo chapiteau l’11 e 12 luglio. A chiudere la sesta edizione di Stupor Circus, il 13 e 14 luglio sono i Okidok, duo belga con "Hahaha". La coppia scatena una potenza fantastica senza paragoni. Info Teatro Rossini 0721 387621.