Stupor Circus, l’allegria infinita. Quanta magìa sul palcoscenico

Da oggi al via la 6ª edizione di Stupor Circus, festival internazionale di circo contemporaneo promosso dal Comune di Pesaro con Amat. Nei 36 appuntamenti per 11 spettacoli con Circo El Grito viene offerta l’occasione a spettatori di tutte le età di conoscere un aspetto inedito dell’arte circense al Parco Miralfiore con l’affascinante chapiteau allestito per l’occasione e gli spazi dell’arena. Il festival si apre con Cronache Circensi – produzione di Circo El Grito SIC / Stabile di Innovazione Circense in coproduzione con blucinQue NICE – in scena nello chapiteau fino al 30 alle ore 21. Giacomo Costantini, considerato uno dei pionieri del circo contemporaneo in Italia, narra l’avvento di questo nuovo linguaggio attraverso virtuosismi circensi, magìe, musiche dal vivo ed atti poetici tratti dai suoi spettacoli. Ad accompagnarlo in pista ci sono il giocoliere Humberto Kalambres e l’acrobata aerea Guenda Bournens.

"Per me il circo è un rituale, un rituale antichissimo – racconta Giacomo Costantini –, un rituale che si fa tutti insieme. Sono stato travolto dalla vita circense oltre venti anni fa, ed ancora oggi, ogni volta, è come un tuffo al cuore inaspettato, intimo, meraviglioso e terribile. È come il battito cardiaco che manca, quel vuoto che ti fa sentire vivo, è l’antitesi dell’esistenza, è una contrazione della vita". Da domani al 30 nell’arena del parco alle ore 19,30 Stupor Circus dà appuntamento al pubblico di grandi e piccini anche con la Compagnia TrioCirc in Concrete 00. Tre magazzinieri strampalati e audaci decidono di mettere in atto un piano di fuga per evadere dal misterioso magazzino in cui sono costretti a lavorare senza sosta. Tra musica dal vivo e continui colpi di scena, il cupo magazzino si animerà accompagnandoci dall’inizio alla fine di questa straordinaria avventura. Tutti gli spettacoli sono tout publique, consigliati dai 6 anni. Prevendite biglietti al Teatro Rossini, al Teatro Sperimentale, circuito AMAT / vivaticket; biglietteria al Parco Miralfiore 334 3193717 il giorno di spettacolo da un’ora prima.

