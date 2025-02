“Mi ha stuprata dopo la discoteca”

Pesaro, 11 febbraio 2025 – Una denuncia per violenza sessuale è stata presentata lo scorso weekend ai carabinieri di Fano, da una ventenne della provincia di Pesaro e Urbino. Un’aggressione sessuale che si sarebbe consumata nella notte tra venerdì e sabato a Calcinelli. Quella sera la ragazza era uscita di casa in compagnia di alcuni amici per trascorrere una nottata di divertimento in discoteca.

Ma quel divertimento si è trasformato ben presto in un incubo che ha portato alla violenza: sull’episodio è stata aperta un’indagine da parte delle forze dell’ordine.

Secondo quanto riferito da più fonti, durante la serata, la giovane avrebbe lasciato il locale in compagnia di un ragazzo conosciuto sul posto. Prima della mezzanotte i due si sarebbero allontanati recandosi in un appartamento neanche troppo vicino, che pare sia il luogo di residenza del giovane. Su di lui si stanno svolgendo degli accertamenti.

Dopo un periodo di assenza, però, la ventenne è rientrata nel locale in evidente stato di shock e disagio: il trucco sbavato, ubriaca e in lacrime,

si è precipitatamente avvicinata ai suoi amici per raccontare quanto le era appena accaduto. Una confidenza intercettata anche da altri presenti, che parlano “non di semplici molestie”, bensì di una vera e propria violenza sessuale.

L’intervento degli amici a quel punto è stato tempestivo: preoccupati l’hanno portata via di lì per accompagnarla in un secondo momento al pronto soccorso di Fano, dove la giovane si è confidata anche con i sanitari che hanno attivato il protocollo del caso. Il referto medico che è stato redatto sabato mattina, attesta le evidenze delle violenze subite.

Ed ora si attende solo l’esito dell’esame tossicologico, previsto nel kit medico utilizzato in questo tipo di protocollo, sull’eventuale presenza della cosiddetta “droga dello stupro”, ma né il racconto della giovane né altre evidenze lasciano pensare che ci sia stato un suo utilizzo in questa vicenda.

Successivamente, la ventenne ha sporto denuncia ai carabinieri per violenza sessuale, specificando chiaramente che era stato consumato un rapporto senza la sua piena volontà. Le autorità hanno immediatamente avviato le indagini, raccogliendo testimonianze e analizzando il referto medico, ritenuto fondamentale per chiarire le dinamiche dell’accaduto. Gli investigatori, nell’interesse della verità e nel rispetto della dignità della vittima, stanno procedendo con la massima cautela e riservatezza.

Tuttavia non sono passati inosservati a Calcinelli i ripetuti sopralluoghi effettuati dagli uomini dell’Arma, tra sabato e domenica, con l’interrogatorio di testimoni e il sequestro di ulteriori elementi probatori, nell’obiettivo di fare velocemente chiarezza sull’accaduto.