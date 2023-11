Stupri, la caccia a Federico Marcelli tra i boschi. Chiamata ai carabinieri: "L’ho visto”

Pesaro, 24 novembre 2023 – Lo hanno cercato per tutta la mattina di ieri, tra i monti, nelle stradine di campagna che si snodano tra Pianello, Serravalle, Acquapartita, i dintorni di Apecchio e Cagli. Perché ai carabinieri era arrivata la segnalazione di un’auto alla cui guida poteva esserci Federico Marcelli, 49 anni, pesarese, l’uomo che si è strappato ormai da dieci giorni (da mercoledì 15) il braccialetto elettronico che indossava mentre scontava la custodia cautelare agli arresti domiciliari, a casa della madre, per una doppia condanna legata ai reati di violenza sessuale e maltrattamenti a danno di due sue ex compagne, ambedue moldave. Le stesse che da allora stanno trascorrendo giorni di grande paura, temendo, soprattutto una, quella con cui lui ha fatto un figlio, di ritrovarselo davanti.

Per questo i carabinieri stanno facendo ricerche incessanti: ieri tra i monti c’erano uomini in divisa e in borghese. Forse, oltre alla macchina segnalata, i militari avevano verificato anche l’aggancio di celle telefoniche, che potevano essere ricondotte alla sua utenza, anche se non risulta che Marcelli abbia con sé un cellulare. Qualcuno segnala che il 49enne potrebbe muoversi su un piccolo fuoristrada, che si sarebbe procurato, non si sa come, e con l’aiuto di chi, alcuni giorni prima di evadere. E sempre nei giorni precedenti la fuga, l’ex ristoratore si sarebbe assicurato un piccolo gruzzolo in contanti, diverse centinaia di euro, per gestire le spese quotidiane. Elementi questi che, se confermati, fanno pensare a una precisa pianificazione della fuga: inevitabile, per avere la possibilità di portarla avanti, come in effetti l’uomo sta facendo da giorni.

Intanto segnalazioni della sua presenza arrivano anche da altre zone d’Italia: la trasmissione "Chi l’ha visto", ha mandato in onda l’altro ieri il servizio con la sua foto e questo ha fatto sì che una persona dicesse che lo aveva visto nella metropolitana di Roma. Tutte segnalazioni che però al momento non hanno portato a nulla.

Ma i carabinieri, a giudicare dallo spiegamento di forze segnalato da gente del posto ieri, avevano dato più credito alla presenza di Marcelli tra i monti di Cagli: quello che sembrava delinearsi era uno scenario da Rambo in fuga, difficile però da portare avanti più di tanto, visto che auto isolate, in zone isolate come quelle, vengono avvistate molto facilmente da cercatori di tartufi o cacciatori o simili.

Infine, ci sono le due sue ex compagne, ancora terrorizzate: "Una, quella che abita nella casa protetta – ha detto ieri la loro legale, Elena Fabbri – ogni volta che esce dalla struttura avverte i carabinieri, la seconda, che invece abita da sola, da una settimana non esce per fare la spesa".