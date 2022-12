Su il sipario sulla prosa a San Lorenzo in Campo Luigi Tenco e il suo messaggio finiscono sul palco

Sono quattro gli spettacoli che si terranno al ‘Tiberini’ di San Lorenzo in Campo per l’edizione 2023 di ‘Teatri d’Autore’, la stagione di prosa della rete teatrale della provincia di Pesaro e Urbino organizzata da Amat e dai comuni coinvolti con il contributo di Regione Marche e Ministero della Cultura. Il via il 28 gennaio alle 21,15 con ‘Il cuore, la milza, il lago’: un progetto Chronos 3, scritto dalla nota autrice e attrice Iris Basilicata (foto), con Iris Basilicata e Edoardo Rivoira, per la regia di Vittorio Borsari. Sabato 18 febbraio, sempre alle 21,15, sarà la volta di ‘Musica da ripostiglio’, con Luca Pirozzi, chitarra e voce, Luca Giacomelli, chitarra, Raffaele Toninelli, contrabbasso, e Emanuele Pellegrini, batteria e percussioni. "Si chiamano ‘Musica da ripostiglio – si legge nella presentazione del lavoro – perché ‘da camera’ gli sembrava eccessivo. Sono in quattro e fanno divertire il pubblico con un repertorio a metà strada tra lo scanzonato e l’impegnato, tra l’inedito e il citato". Il terzo appuntamento è in programma per venerdì 10 marzo, con lo spettacolo ‘Ciao Amore ciao’ di Filippo Paolasini e la regia di ‘Asini Bardasci’, con Filippo Paolasini, Lucia Bianchi, Alessandro Centolanza, Lucio Matricardi e Andrea Jimmy. Un’opera, questa, che si muove tra musica, parole e ricerca storica attorno alla figura di Luigi Tenco.

"Il 27 gennaio del 1967 mentre tutta l’Europa si apprestava a vivere un grande periodo di contestazioni, a Sanremo, un paese sospeso tra il sogno e la realtà, in un lussuoso albergo, il Savoy, un uomo, Tenco Luigi, veniva trovato morto. Attraverso un radiodramma dal vivo, gli ‘Asini Bardasci’ riportano in vita Luigi Tenco, il più moderno dei cantanti della musica leggera italiana". Il 31 marzo infine, il teatro ‘Tiberini’ ospiterà ‘Ionica’ di e con Alessandro Sesti, con musica dal vivo di Debora Contini, Federico Passaro e Federico Pedini. Biglietti su vivaticket e in tutti i teatri Amat.

Sandro Franceschetti